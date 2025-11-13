Красные карлики прячут тайну: мощные вспышки, которые убивают шансы на жизнь

Астрономам впервые удалось наблюдать корональный выброс массы у звезды, не являющейся Солнцем. Это редкое явление, которое представляет собой мощный выброс плазмы, способный разрушительно воздействовать на всё, что находится на пути. Новое открытие позволяет иначе взглянуть на условия, в которых могут существовать потенциально обитаемые планеты, особенно если они вращаются вокруг красных карликов — наиболее распространённых звёзд в нашей галактике.

Почему выброс плазмы представляет угрозу

Корональные выбросы массы (КВМ) — огромные волны ионизированной материи, вырывающиеся из внешней оболочки звезды. У Солнца эти явления происходят регулярно, иногда влияя на работу электроники, спутников и магнетосферу Земли. Но если аналогичное событие происходит у другой звезды, рядом с которой могла бы находиться планета земного типа, последствия могут оказаться куда опаснее.

"Атмосфера и, по сути, сама планета полностью подвергнутся воздействию плазмы солнечного ветра и плазмы коронального выброса массы, что не может не радовать", — говорит астрофизик Хулиан Альварадо-Гомес.

Учёные подчёркивают: если бы у звезды StKM 1-1262 была похожая на Землю планета, её атмосфера могла бы быть буквально раздавлена мощной ударной волной плазмы.

Красные карлики как объекты поиска жизни

StKM 1-1262 — тусклый М-карлик, радиус которого составляет около двух третей солнечного. Такие звёзды весьма многочисленны: они составляют около 70% объектов в окрестностях Солнца. Они привлекательны для поиска экзопланет, потому что:

их слабое сияние делает транзиты более заметными;

малая масса усиливает гравитационные колебания при наличии крупных планет;

зона обитаемости расположена ближе к звезде.

Однако М-карлики отличаются высокой активностью, часто испуская рентгеновские и ультрафиолетовые вспышки. Длительное воздействие такого излучения может разрушать атмосферу планет, снижая шанс возникновения жизни.

"Мы постоянно видим вспышки М-карликов, и они невероятно яркие", — говорит исследователь Джозеф Каллингем.

Почему КВМ у М-карликов долго не удавалось найти

Хотя вспышки рентгеновского излучения у таких звёзд наблюдали регулярно, прямых подтверждений корональных выбросов массы не было. Существовала гипотеза, что сверхмощные магнитные поля М-карликов могут буквально удерживать плазму внутри короны, не позволяя ей вырваться наружу.

Одним из главных признаков КВМ является радиовсплеск II типа — короткое радиоизлучение, возникающее при прохождении ударной волны через корону. Именно его команда Каллингема искала с помощью крупной низкочастотной антенной решётки LOFAR.

Сигнал, который подтвердил существование КВМ

Исследователи наблюдали 86 000 звёзд, фиксируя радиоволны в течение восьми часов. Лишь один сигнал оказался тем самым всплеском II типа — от звезды StKM 1-1262.

"Это неопровержимое доказательство того, что происходит корональный выброс массы", — заявил Каллингем.

Расчёты показали, что выброс двигался со скоростью около 2400 км/с — ближе к верхним значениям, наблюдаемым для КВМ. Это говорит о том, что явление могло быть весьма мощным.

Сравнение характеристик КВМ у разных звёзд

Характеристика Солнце М-карлики Частота КВМ регулярная около 1 раза в 500 лет Скорость выбросов 300-3000 км/с сопоставима, может быть выше Магнитные поля умеренные на порядки сильнее Влияние на планеты ограниченное потенциально разрушительное

Советы шаг за шагом: как астрономы ищут КВМ

Проводят длительные наблюдения звёзд в радиодиапазоне. Ищут радиовсплески II типа в массиве частотных данных. Сравнивают спектральные подписи с известными солнечными КВМ. Определяют скорость движения плазмы по частотному дрейфу сигнала. Строят модели магнитных полей звезды для оценки её активности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Считать вспышки М-карликов эквивалентом КВМ → неверные выводы об опасности → использовать радионаблюдения, а не только рентген. Оценивать только оптические данные → пропускать выбросы → добавлять низкочастотные радиотелескопы вроде LOFAR. Пытаться моделировать атмосферу планет без учёта КВМ → искажённые результаты → включать параметры сверхмощных выбросов в расчёты обитаемости.

А что если…

Если КВМ у М-карликов возникают чаще, чем кажется, тогда зона обитаемости вокруг таких звёзд может быть куда менее безопасной. Это может объяснить отсутствие атмосфер у многих обнаруженных каменистых экзопланет.

Плюсы и минусы М-карликов для поиска жизни

Плюсы Минусы Широкое распространение Высокая активность Удобство наблюдений Разрушение атмосферы КВМ Плотная зона обитаемости Частые рентгеновские вспышки Возможность изучения транзитов Риск стерильной поверхности

FAQ

Почему важно наблюдение КВМ у других звёзд?

Это помогает оценить реальные шансы выживания атмосферы экзопланет.

Какую угрозу представляет КВМ?

Выброс может сжать магнитосферу планеты и сорвать её атмосферу.

Можно ли защитить планету мощным магнитным полем?

Да, но при экстремальной скорости выброса даже сильное поле не спасёт.

Мифы и правда

Миф: М-карлики — идеальные звёзды для поиска жизни.

Правда: мощные выбросы плазмы могут уничтожать атмосферы планет. Миф: если есть магнитосфера, планета защищена.

Правда: крупный КВМ может прорваться даже через сильное поле. Миф: КВМ легко наблюдать.

Правда: их редкие радиоподписи сложно фиксировать.

Исторический контекст

Первые наблюдения солнечных КВМ появились в середине XX века.

Долгие годы считалось, что подобные выбросы должны происходить и у других звезд.

Только современные радиотелескопы позволили впервые подтвердить КВМ у М-карлика.