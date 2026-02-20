Стейк с чесночной пастой и винным соусом меняет всё — сочность держится до последнего кусочка

Иногда одно блюдо способно заменить долгие разговоры и расставить всё по местам. Стейк с выразительным чесночным акцентом и винным соусом — именно такой случай. Его готовят до сочной средней прожарки, сохраняя баланс текстуры и вкуса. Об этом сообщает кулинарная инструкция рецепта Breakup Steak.

Подготовка и ароматная основа

На приготовление уходит около 55 минут: 15 — на подготовку и 40 — на термическую обработку. Рецепт рассчитан на четыре порции и предполагает использование стрип-стейка весом примерно 45 см. Для точного результата рекомендуется термометр-зонд, который можно оставить в духовке: он помогает довести мясо до 57°С без риска пересушить.

Пока духовка разогревается до 121°С, стейк достают из холодильника и дают ему немного согреться при комнатной температуре. В это время готовится чесночная паста. В чаше блендера соединяют очищенные зубчики чеснока, оливковое масло, прованские травы, соль и свежемолотый чёрный перец, затем пробивают до однородной кремовой текстуры. Смесь получается насыщенной и ароматной, с ярким средиземноморским характером.

Обжаривание и доведение до нужной температуры

Перед обжаркой мясо тщательно обсушивают и приправляют солью с обеих сторон. Чугунную или другую жаропрочную сковороду разогревают на среднем или выше среднего огне, добавляют масло и доводят его до лёгкого дымка. Стейк выкладывают на раскалённую поверхность и не двигают 6-7 минут, чтобы сформировалась румяная корочка, затем переворачивают и обжаривают ещё около 5 минут.

После снятия с плиты мясо густо покрывают чесночной пастой со всех сторон. При наличии термометра его вводят в центр самой толстой части. Затем стейк отправляют в духовку и медленно доводят до 51-54°С для средней прожарки. В зависимости от толщины куска это занимает от 15 до 30 минут.

Когда нужная температура достигнута, стейк перекладывают на доску и оставляют на 10 минут. За это время соки перераспределяются, а внутренняя температура поднимается примерно до 57°С, обеспечивая сочность и мягкость.

Винный соус и подача

Пока мясо "отдыхает", в той же сковороде готовят соус. В неё вливают розовое вино и прогревают на среднем огне, соскабливая поджаристые фрагменты со дна — именно они придают глубину вкусу. Жидкость выпаривают до объёма около половины чашки, после чего уменьшают огонь и постепенно вводят холодное сливочное масло, взбивая венчиком для получения гладкой эмульсии.

Розе придаёт соусу лёгкую сладковатую ноту, однако его можно заменить красным или белым вином без потери структуры блюда. Готовый стейк нарезают поперёк волокон ломтиками толщиной примерно 1,5 сантиметра и поливают тёплым соусом.

Оставшееся мясо хранят в герметичном контейнере в холодильнике до трёх дней. Разогревать лучше короткими интервалами в микроволновке, чтобы сохранить текстуру.