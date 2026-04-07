© commons.wikimedia.org by Пётр is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 11:07

Деньги есть, а купить на них нечего: покупательная способность на Кавказе пробила новое дно

Ставропольский край вошел в группу регионов с наиболее низкими показателями покупательной способности заработных плат, заняв 67-ю строчку во всероссийском рейтинге, составленном экспертами РИА Новости. Исследование опиралось на сопоставление средних доходов населения в малых и средних населенных пунктах с актуальной стоимостью стандартного набора товаров и услуг. Лидерами антирейтинга стали субъекты Северо-Кавказского федерального округа, где Чеченская Республика оказалась на последнем, 82-м месте. Данные показатели наглядно демонстрируют текущую экономическую дифференциацию внутри страны.

Экономические показатели края

Жители Ставропольского края в малых и средних муниципалитетах в среднем получают порядка 58,7 тысячи рублей ежемесячно. При сопоставлении данного дохода с ценами на потребительскую корзину, аналитики подсчитали, что местной зарплаты хватает на приобретение 2,39 стандартного набора товаров и различных услуг. Этот коэффициент позволяет оценить реальную возможность населения удовлетворять свои базовые потребности без критической нагрузки на бюджет.

Такие условия жизни в крае фиксируют неоднородность доходной базы населения, что напрямую влияет на социальную обстановку в территориях. Рост номинальных цифр в отчетности не всегда успевает за инфляционными процессами и изменением стоимости фиксированного перечня обязательных трат. Жителям приходится балансировать между необходимыми расходами и доступным уровнем регионального заработка.

Позиция края в седьмом десятке рейтинга указывает на необходимость корректировки подходов к развитию городской инфраструктуры и поддержки локальных предприятий. Подобная экономическая ситуация требует глубокой проработки стратегий по увеличению инвестиционной привлекательности территорий, удаленных от краевого центра.

Картина по Северному Кавказу

Соседние регионы СКФО продемонстрировали еще более скромные результаты, обосновавшись в нижней части таблицы. Так, Карачаево-Черкесия заняла 75-ю позицию с доходом 47,1 тысячи рублей, а Северная Осетия расположилась на 76-й строчке, где средний заработок составил 46,6 тысячи рублей. Данная динамика отражает общую тенденцию для округа, связанную с объективными сложностями местного рынка труда.

Кабардино-Балкария находится на 79-м месте с показателем 42,7 тысячи рублей, Дагестан — на 80-м, предлагая жителям в среднем 38,8 тысячи рублей. Замыкают список Ингушетия, чья средняя зарплата зафиксирована на отметке 36,1 тысячи рублей, и Чеченская Республика, где доход составил всего 32,4 тысячи рублей.

"Дифференциация доходов в региональном масштабе требует комплексного анализа факторов, влияющих на местную экономику. Подобные показатели подчеркивают важность реализации федеральных программ по созданию новых рабочих мест в отдаленных населенных пунктах. Очевидно, что без роста производительности труда и инфраструктурных изменений сложно добиться значительного прогресса в покупательной способности. Статистические данные служат индикатором для муниципальных властей по поиску более эффективных путей поддержки реального сектора."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Аналитика благосостояния

Методология исследования учитывала не только размер номинальных выплат, но и покупательную возможность каждой такой зарплаты. Когда стоимость обязательного набора услуг занимает значительную долю дохода, свободных средств для инвестиций в образование или здравоохранение практически не остается. Именно такой сценарий сейчас наблюдается в большинстве республик Кавказа, что замедляет темпы роста общего благосостояния местных сообществ.

Анализ показывает зависимость уровня жизни от специализации региональной экономики. В тех местах, где слабо развит производственный сектор, средние показатели всегда рискуют остаться в критической зоне таблицы. Это порождает проблему миграции квалифицированных кадров в более благополучные области, где покупательная способность рубля значительно выше.

Итоговый рейтинг — это не просто перечень цифр, а срез реальности, в которой приходится функционировать представителям малых городов и поселков. Данные РИА Новости обнажают разрыв между регионами и ставят острые вопросы перед планировщиками социально-экономических процессов. Решение проблем такого уровня сложности невозможно без слаженных усилий региональных управленцев и федерального центра.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

