Лазерный луч в лаборатории
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 16:58

Двойная тяга в цеху: в Ставрополе готовят станок, способный делать две детали сразу

Ученые Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе завершают работу над созданием уникального ЧПУ-станка, оснащенного двумя газовыми лазерами. Прототип, выпуск которого запланирован на октябрь 2026 года, способен одновременно изготавливать две идентичные детали, что фактически удваивает скорость выпуска мелкосерийной продукции. Проект получил финансовую поддержку в размере 1 миллиона рублей от Фонда содействия инновациям в рамках конкурса "Студенческий стартап". Разработка уже демонстрирует возможности по обработке дерева, фанеры, текстиля и иных листовых материалов под управлением единого компьютерного модуля.

История появления разработки

Инициатором проекта стала студентка направления "Графический дизайн" Ангелина Рожко. Разработка ведется под профессиональным наставничеством Романа Саленко, который занимает должность начальника отдела проектно-грантовой деятельности в Пятигорском филиале СКФУ.

Предпосылкой к созданию прототипа стал практический опыт студентки в производстве сувенирной продукции. В процессе масштабирования бизнеса возникла необходимость в увеличении мощностей, однако поиск готового промышленного решения с двумя лазерами на российском рынке не принес результата.

Отсутствие подходящего оборудования вынудило инженерную группу спроектировать собственный станок с нуля. В настоящий момент команда занимается сборкой рамной конструкции, эффективно используя грантовые средства для совершенствования системы управления.

"Развитие студенческих инициатив в области прикладной инженерии является критически важным для укрепления региональной экономики. Подобные разработки наглядно демонстрируют, как академические знания трансформируются в реальные рыночные инструменты. Мы видим, что запрос на оптимизацию производственных процессов со стороны локальных мастеров рождает по-настоящему востребованные инженерные решения. Поддержка таких проектов позволяет удерживать талантливую молодежь в крае, создавая полноценную среду для технологического роста."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Технологические преимущества и возможности

Ключевая особенность установки заключается в интеграции двух лазерных голов, работающих через единый блок управления. Это решение позволяет не только увеличивать скорость обработки материалов в два раза, но и использовать одну из головок в качестве резервной при необходимости.

Операторы могут настраивать разные параметры работы для каждого из лазеров, обрабатывая детали различной сложности параллельно на одном листе материала. Такая конфигурация существенно сокращает затраты на электроэнергию, обслуживание оборудования и аренду производственных площадей.

В дальнейшем разработчики планируют обеспечить полноценную интеграцию своего станка с существующими токарными и фрезерными комплексами. Подобный подход позволит сформировать гибкую линию для комплексного цикла производства, востребованную как частными мастерами, так и профильными организациями.

Влияние на региональный инновационный сектор

Проект органично вписан в общую стратегию развития Северо-Кавказского федерального университета, который планомерно наращивает компетенции в области лазерных технологий. Усилия вуза направлены на развитие систем для резки, сварочных работ и медицинских манипуляций, что укрепляет статус Ставрополья как важного инновационного центра.

Масштаб университетских инициатив подтверждается статистикой: в 2025 году грантовую поддержку получили 51 студент, а в 2026-м количество поданных заявок превысило 400. Учитывая, что более трети выпускников проходят профильное обучение предпринимательству, вуз формирует устойчивый поток готовых к запуску коммерческих стартапов.

Как отметила и. о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова, ключевая цель данной деятельности — создание рыночно ориентированных продуктов. Успешная реализация таких проектов способствует развитию локальной экономики и обеспечивает регион квалифицированными инженерными кадрами.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

