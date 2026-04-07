Коньки на льду
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 10:53

Лед плавит бюджеты: многомиллиардная стройка в Кисловодске откроет новые горизонты для атлетов

На территории Ставропольского края стартовала подготовка к реализации двух масштабных инвестиционных проектов с общим объемом вложений свыше 67 миллиардов рублей. Речь идет о строительстве многопрофильного клинического центра и современного спортивного объекта в Кисловодске. Представители министерства экономического развития региона ожидают, что данные инициативы существенно укрепят местную экономику и социальную инфраструктуру. Работы охватят как возможности медицинского обслуживания населения, так и развитие спортивного потенциала юга России.

Масштаб медицинского кластера

Проект клинического центра предполагает создание комплекса площадью 149 тысяч квадратных метров. Учреждение планируют оснастить по последнему слову техники, заложив в проект мощности на 1,2 тысячи койко-мест. Подобный объем позволит значительно расширить доступность квалифицированной медицинской помощи в регионе, концентрируя профильных специалистов в одной локации.

Внутренняя структура центра объединит стационары хирургического и терапевтического профилей, а также консультативно-диагностическое отделение. В архитектурный план также включены дневные стационары и блоки интенсивной терапии для пациентов, требующих реанимационного вмешательства. Такой комплексный подход к проектированию зданий обеспечивает высокую функциональность всей медицинской системы.

Помимо лечебных корпусов, проект предусматривает создание полноценной инфраструктуры для комфортного пребывания и обучения. Территория будет включать административные здания, гостиничные пространства и академические зоны для подготовки медицинских кадров. Для пациентов и персонала предусмотрены благоустроенные зоны отдыха, что соответствует современным стандартам проектирования крупных клинических центров.

Развитие спортивной инфраструктуры

Вторым значимым объектом станет многофункциональный спортивный комплекс в городе Кисловодске. Центральным элементом площадки выступит ледовая арена, рассчитанная на проведение соревнований и ежедневных тренировок. Трибуны площадки смогут единовременно разместить 800 зрителей, что открывает возможности для организации турниров регионального значения.

Полезная площадь спортивного сооружения превысит 8,5 тысяч квадратных метров. Внутреннее пространство спроектировано с акцентом на эргономику: здесь расположатся раздевалки, душевые комплексы и зоны общественного питания. Административные помещения обеспечат управление процессами, сделав эксплуатацию объекта удобной как для атлетов, так и для организаторов мероприятий.

Основными направлениями деятельности арены станут хоккей и фигурное катание. Развитие зимних видов спорта в условиях южного региона требует наличия специализированных площадок европейского уровня. Специалисты подчеркивают, что создание подобного центра способствует притоку спортсменов на сборы и развитию спортивной культуры в крае.

Экономический эффект

Профильные ведомства оценивают общую стоимость инвестиционного портфеля в 67 миллиардов рублей. Эти вложения рассматриваются как важнейший драйвер для обновления муниципальных территорий. Инвестиции подобного размера позволяют не только возвести объекты, но и создать новые рабочие места, привлекая высококвалифицированных специалистов в регион.

"Привлечение таких значительных объемов инвестиций в социальные проекты — ключевой маркер эффективности работы с региональными территориями. Развитие медицины и спорта создает устойчивый фундамент для повышения качества жизни населения и роста привлекательности края. Важно, что эти проекты не просто решают текущие задачи, но и закладывают долгосрочные перспективы для экономического процветания муниципалитетов. Реализация планов по строительству подобных объектов требует слаженного взаимодействия управленческих структур и бизнеса для соблюдения графиков и стандартов качества".

Эксперт по развитию регионов Андрей Власов

Ожидается, что запуск данных центров позволит существенно нарастить долю налоговых отчислений в местный бюджет и укрепить имидж Ставрополья на федеральном уровне. Работа министерства экономического развития направлена на последовательное расширение таких проектов. В ближайшее время планируется отладка взаимодействия всех участников процесса для начала строительных этапов на выделенных площадках.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

