Энергия и вода — под один план: Ставрополье выстраивает новую инфраструктурную политику

На Ставрополье энергетику и водоснабжение объединят в единую стратегию развития. Губернатор региона Владимир Владимиров поручил краевому министерству промышленности и энергетики синхронизировать программу модернизации энергосистемы с планами по обеспечению водой, чтобы новые объекты коммунальной инфраструктуры своевременно подключались к сетям.

Единый подход к развитию инфраструктуры

"Задача для краевого Минпрома — синхронизировать программу развития энергосистемы края с планами по воде. Каждый новый объект водоснабжения, который мы создаём, должен быть без проволочек обеспечен электроэнергией. Учитывайте мощности, делайте запас", — заявил Владимир Владимиров на совещании по вопросам энергоснабжения.

По словам губернатора, обеспечение комплексного подхода к строительству и модернизации инфраструктуры позволит ускорить реализацию ключевых проектов и исключить бюрократические задержки при их подключении к электросетям.

Водные проекты и контроль за реализацией

На сегодняшний день в Ставропольском крае реализуется 39 проектов, направленных на развитие, модернизацию и обновление систем водоснабжения. Их реализация ведётся в рамках регионального проекта "Развитие инфраструктуры в сфере коммунального хозяйства Ставропольского края".

Речь идёт о строительстве и реконструкции скважин, насосных станций, очистных сооружений и водоводов, которые должны повысить надёжность водообеспечения как в сельской местности, так и в крупных населённых пунктах региона.

Глава региона подчеркнул, что за каждым объектом должен быть закреплён ответственный, который обязан контролировать не только сроки и качество работ, но и согласованность действий между энергетиками и водниками.

Энергетика как фундамент развития

На совещании также обсуждались меры по повышению надёжности энергоснабжения и модернизации электросетевого хозяйства. Региональные власти рассматривают развитие энергетической инфраструктуры как фундамент для реализации инвестиционных и социальных программ, включая строительство жилья, развитие агропромышленного комплекса и промышленных предприятий.

"Синхронизация программ позволит избежать ситуаций, когда вода есть, а подключить насосы не к чему, или наоборот — построили подстанцию, а объект ещё не введён", — отметил губернатор.

Такая координация, по мнению Владимира Владимирова, необходима для эффективного использования бюджетных средств и стабильного обеспечения населения ресурсами.