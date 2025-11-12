Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
скорая помощь
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Елена Гаврилова Опубликована вчера в 23:48

Быстровозводимая больница: в Ставрополе строят корпус скорой помощи по новой технологии

В Ставрополе приступили к строительству нового корпуса городской больницы скорой медицинской помощи, который позволит значительно повысить качество и скорость оказания экстренной медицинской помощи. Проект реализуется в рамках национальной программы "Продолжительная и активная жизнь".

Быстровозводимый корпус для экстренных пациентов

Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, новый корпус будет построен и оборудован в максимально короткие сроки — первые пациенты смогут попасть туда уже в начале 2026 года.

"Возводим здание по уже зарекомендовавшей себя технологии — это быстровозводимая мобильная конструкция. В крае реализовано несколько проектов фельдшерско-акушерских пунктов, построенных по этой технологии. Её преимущество — в скорости строительства, которое занимает всего несколько месяцев", — отметил глава региона.

По проекту медицинский корпус сможет принимать до 200 человек в сутки, что поможет разгрузить действующие отделения и сократить время ожидания помощи.

Современное оснащение и планировка

Новое здание оборудуют высокотехнологичными медицинскими установками — передвижными аппаратами УЗИ, современным томографом, лабораторно-диагностическим оборудованием. Внутри разместят операционные залы, шесть коек реанимации и десять мест для динамического наблюдения.

Проект предусматривает создание условий для быстрой диагностики и проведения неотложных операций прямо в новом корпусе, что позволит сократить время между поступлением пациента и оказанием помощи.

Экономия бюджета и контроль сроков

Подготовка к строительству началась ещё летом, когда на территории больницы перенесли тепловые и энергетические коммуникации. Согласно данным портала государственных закупок, торги стартовали с суммы 349 миллионов рублей, однако итоговая стоимость контракта снизилась до 261 миллиона, что позволило сэкономить средства краевого бюджета.

Региональные власти подчёркивают, что возведение корпуса идёт под постоянным контролем. Основная цель проекта — улучшить доступность экстренной медицины и обеспечить стационар современными ресурсами для оперативного реагирования на неотложные случаи.

Курс на развитие здравоохранения

Строительство нового корпуса скорой помощи — часть системной работы по модернизации здравоохранения в Ставропольском крае. По словам Владимира Владимирова, регион продолжает активно участвовать в федеральных нацпроектах, направленных на укрепление медицинской инфраструктуры и повышение продолжительности жизни населения.

