Стены, которые лечат по-новому: в Ставрополе завершается стройка гигантского детского госпиталя

В Ставрополе планируют завершить строительство нового корпуса детской краевой клинической больницы, расположенного на улице Семашко. Губернатор края Владимир Владимиров в ходе выездного совещания подтвердил, что объект площадью более 34 тысяч квадратных метров находится на финальном этапе готовности. Возведение комплекса ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение" с 2019 года при общем объеме финансирования 3,8 миллиарда рублей. На текущий момент строители ведут монтаж мебели и оснащение помещений, а профильные ведомства приступили к набору медицинского персонала.

Текущая готовность объекта

История строительства корпуса на улице Семашко столкнулась с рядом внешних вызовов. Первоначально запуск планировался еще в 2021 году, однако санкционные ограничения, необходимость внесения правок в документацию и поиск новых поставщиков оборудования потребовали существенной корректировки графиков. В 2024 году строительная готовность объекта достигла отметки 90 процентов.

Губернатор края дал поручение всем причастным службам обеспечить своевременный ввод здания в эксплуатацию. Сейчас на площадке подключены все необходимые инженерные сети, включая постоянную схему электроснабжения для проведения пусконаладочных работ, и завершается благоустройство прилегающей территории.

Одним из приоритетных задач остается оперативное лицензирование нового корпуса. Как отмечает эксперт, такие инфраструктурные проекты требуют слаженной работы всех звеньев управления для эффективного запуска медицинской помощи.

"Завершение строительства подобных объектов — это критически важный фактор для развития социальной инфраструктуры региона. Своевременный ввод в эксплуатацию позволяет не только нарастить пропускную способность системы здравоохранения, но и создать базу для внедрения передовых медицинских технологий. Особое внимание сейчас уделяется этапу получения разрешительной документации, чтобы жители получили доступ к качественной помощи без необоснованных промедлений. Мы видим, как системный подход к надзору за такими стройками помогает преодолевать возникшие ранее технические сложности." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Расширение лечебного функционала

Новый комплекс рассчитан на размещение от 280 до 300 круглосуточных коек. Это решение позволит почти вдвое увеличить коечный фонд детской больницы, значительно разгрузив ранее действующие отделения и создав более комфортные условия для пребывания юных пациентов и их родителей.

В структуре здания предусмотрены площади для реанимации, психоневрологии, урологии и микрохирургии глаза. Важным шагом стало создание трех принципиально новых направлений: кардиохирургии, нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии, которые ранее не были представлены в таком формате.

Появление данных отделений позволит проводить сложные оперативные вмешательства непосредственно в Ставрополе. Это избавит семьи от необходимости перевозить детей в федеральные центры, ускорит начало лечения и увеличит шансы на полное восстановление тяжелых пациентов.

Логистика и оснащение

Проект с самого начала разрабатывался с учетом современной логистики потоков пациентов. Достаточное количество операционных и специализированных процедурных кабинетов даст возможность разделять поступающих больных на группы экстренной, неотложной и плановой помощи на этапе приема.

Финансовая поддержка проекта включает серьезные инвестиции в медицинское оборудование. Только к 2026 году из регионального бюджета было выделено около 1 миллиарда рублей на закупку высокотехнологичных аппаратов, при этом акцент сделан на использовании российских аналогов импортной техники.

С открытием нового здания расширится сеть медицинских учреждений региона, оказывающих высокотехнологичную помощь. Сейчас в крае насчитывается свыше 20 таких медучреждений, и запуск корпуса на улице Семашко станет ключевым элементом в развитии педиатрической службы Ставрополья.