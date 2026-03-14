Александровская площадь Ставрополь
© commons.wikimedia.org by Каракорум is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 14:03

Стены, которые лечат по-новому: в Ставрополе завершается стройка гигантского детского госпиталя

В Ставрополе планируют завершить строительство нового корпуса детской краевой клинической больницы, расположенного на улице Семашко. Губернатор края Владимир Владимиров в ходе выездного совещания подтвердил, что объект площадью более 34 тысяч квадратных метров находится на финальном этапе готовности. Возведение комплекса ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение" с 2019 года при общем объеме финансирования 3,8 миллиарда рублей. На текущий момент строители ведут монтаж мебели и оснащение помещений, а профильные ведомства приступили к набору медицинского персонала.

Текущая готовность объекта

История строительства корпуса на улице Семашко столкнулась с рядом внешних вызовов. Первоначально запуск планировался еще в 2021 году, однако санкционные ограничения, необходимость внесения правок в документацию и поиск новых поставщиков оборудования потребовали существенной корректировки графиков. В 2024 году строительная готовность объекта достигла отметки 90 процентов.

Губернатор края дал поручение всем причастным службам обеспечить своевременный ввод здания в эксплуатацию. Сейчас на площадке подключены все необходимые инженерные сети, включая постоянную схему электроснабжения для проведения пусконаладочных работ, и завершается благоустройство прилегающей территории.

Одним из приоритетных задач остается оперативное лицензирование нового корпуса. Как отмечает эксперт, такие инфраструктурные проекты требуют слаженной работы всех звеньев управления для эффективного запуска медицинской помощи.

"Завершение строительства подобных объектов — это критически важный фактор для развития социальной инфраструктуры региона. Своевременный ввод в эксплуатацию позволяет не только нарастить пропускную способность системы здравоохранения, но и создать базу для внедрения передовых медицинских технологий. Особое внимание сейчас уделяется этапу получения разрешительной документации, чтобы жители получили доступ к качественной помощи без необоснованных промедлений. Мы видим, как системный подход к надзору за такими стройками помогает преодолевать возникшие ранее технические сложности."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Расширение лечебного функционала

Новый комплекс рассчитан на размещение от 280 до 300 круглосуточных коек. Это решение позволит почти вдвое увеличить коечный фонд детской больницы, значительно разгрузив ранее действующие отделения и создав более комфортные условия для пребывания юных пациентов и их родителей.

В структуре здания предусмотрены площади для реанимации, психоневрологии, урологии и микрохирургии глаза. Важным шагом стало создание трех принципиально новых направлений: кардиохирургии, нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии, которые ранее не были представлены в таком формате.

Появление данных отделений позволит проводить сложные оперативные вмешательства непосредственно в Ставрополе. Это избавит семьи от необходимости перевозить детей в федеральные центры, ускорит начало лечения и увеличит шансы на полное восстановление тяжелых пациентов.

Логистика и оснащение

Проект с самого начала разрабатывался с учетом современной логистики потоков пациентов. Достаточное количество операционных и специализированных процедурных кабинетов даст возможность разделять поступающих больных на группы экстренной, неотложной и плановой помощи на этапе приема.

Финансовая поддержка проекта включает серьезные инвестиции в медицинское оборудование. Только к 2026 году из регионального бюджета было выделено около 1 миллиарда рублей на закупку высокотехнологичных аппаратов, при этом акцент сделан на использовании российских аналогов импортной техники.

С открытием нового здания расширится сеть медицинских учреждений региона, оказывающих высокотехнологичную помощь. Сейчас в крае насчитывается свыше 20 таких медучреждений, и запуск корпуса на улице Семашко станет ключевым элементом в развитии педиатрической службы Ставрополья.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

В Архангельске закрывают центральный городской рынок 12.03.2026 в 12:05
Балки почернели от вечного мороза: центральный рынок Архангельска разрушается температурными перепадами

Легендарный центральный рынок Архангельска, служивший городу более 40 лет, оказался в эпицентре конфликта из-за глубокого износа материалов и сбоев в системах защиты, где власти с собственником балансируют между рисками и нуждами торговцев.

Читать полностью » Препятствия на пути к знаниям: учитель покорил заснеженные тропы ради экзамена в горах Дагестана 12.03.2026 в 11:38

История смелого учителя, который прошёл 25 километров по снегу ради шанса для своих учеников. Непогода не смогла остановить его.

Читать полностью » Долги стали заложником: дерзкое похищение в Дагестане ставит под угрозу безопасность жителей 12.03.2026 в 11:35

В Дагестане произошел инцидент похищения знакомого из-за долгов, который всколыхнул местное общество.

Читать полностью » Технологическая лихорадка на Ставрополье: вакансии будущего растут с невероятной скоростью 12.03.2026 в 11:32

В южном регионе зафиксировали аномальную активность рекрутеров, ищущих знатоков современных технологий, при этом соседи по округу отстают по темпам роста в разы.

Читать полностью » Никаких рюмок — только здоровье: Чечня объявила войну алкоголю и показывает результат 12.03.2026 в 11:29

Уникальное положение Чечни по потреблению алкоголя поднимает вопросы о социальных нормах и здоровье населения.

Читать полностью » Чистота в каждом глотке: анализ проб Ставропольского края выявил прогресс по сравнению с данными прошлого года 11.03.2026 в 12:32

Специалисты краевого Роспотребнадзора изучили пробы питьевой воды от ресурсоснабжающих компаний Ставропольского края на микробиологические и санитарно-химические показатели в начале года.

Читать полностью » Морозы отменили занятия в школах Коми для учеников до 11 классов — Комиинформ 24.12.2025 в 8:01
Северный экзамен для системы образования: какие города Коми не вышли на уроки

Морозы до -39 градусов вновь оставили тысячи школьников Коми дома. В большинстве районов объявлены актированные дни и дистанционное обучение.

Читать полностью » Физическая активность ускоряет согревание тела без обогревателей — 1777.ru 24.12.2025 в 8:01
Зябкость — не враг, а сигнал: как тело подсказывает, где вы теряете тепло

Многослойная одежда, движение, питание и простые бытовые решения помогают согреться даже в холодном доме — без лишних затрат.

Читать полностью »

Новости
Наука
Невидимый багаж: обычный полив превращает садовые растения в накопители аптечных препаратов
Красота и здоровье
Идеальная кожа — это не миф: хитрости питания, которые помогут избежать дерматологических проблем
ДФО
Интеллектуальные традиции живут: как губернатор Камчатки поддерживает старейший книжный магазин
ДФО
Облака сгущаются над Сахалином на пользу делу: регион переходит на новый уровень управления данными
ДФО
Тревога в лесах Амура: как агрессивные лисы вызвали карантинные меры у людей
ДФО
Билет в будущее выдают бесплатно: число бюджетных мест в колледжах Приамурья достигнет круглой отметки
СФО
Бесплатная диагностика — это шанс на раннее выявление: Красноярцы смогут пройти флюорографию без полиса
СФО
Пустыри превращаются в эпицентры силы: в сибирской глубинке затеяли масштабную спортивную стройку
