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Переговоры учебного сценария ЧП на МКС случайно попали в прямой эфир
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:34

Переговоры учебного сценария ЧП на МКС случайно попали в прямой эфир

Фрагмент переговоров, связанных с учебным сценарием ЧП на Международной космической станции (МКС), случайно транслировался в прямом эфире NASA, вызвав распространение слухов о возможной аварии на орбите.

Однако представитель NASA подтвердил, что на МКС нет никакой чрезвычайной ситуации и все девять членов экипажа находятся в безопасности. Инцидент произошел из-за случайной трансляции аудио с наземного тренировочного канала.

Запланированный выход в космос на 13 июня будет проведен согласно расписанию.

Фото: eol.jsc.nasa.gov/Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center (public domain)

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