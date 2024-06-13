Фрагмент переговоров, связанных с учебным сценарием ЧП на Международной космической станции (МКС), случайно транслировался в прямом эфире NASA, вызвав распространение слухов о возможной аварии на орбите.

Однако представитель NASA подтвердил, что на МКС нет никакой чрезвычайной ситуации и все девять членов экипажа находятся в безопасности. Инцидент произошел из-за случайной трансляции аудио с наземного тренировочного канала.

Запланированный выход в космос на 13 июня будет проведен согласно расписанию.

Фото: eol.jsc.nasa.gov/Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center (public domain)