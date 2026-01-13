Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Упражнение планка
© freepik.com
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 15:51

Всего коврик и стул — и всё тело в работе: тренировка без движения даёт неожиданный результат

Статические упражнения увеличивают расход калорий без движения — эксперты XFIT

Тело может работать на результат даже без активных движений — достаточно удерживать правильное положение и дать мышцам время. Статические упражнения давно перестали быть "второстепенными" и все чаще используются как самостоятельный инструмент для укрепления фигуры. Такой формат подходит тем, кто ценит эффективность и не готов тратить часы в зале. Об этом сообщает Shape.

Почему статическая нагрузка работает

Статические упражнения отличаются от динамических тем, что мышца остается напряженной без изменения своей длины. Во время выполнения тело фиксируется в одном положении, а нагрузка сохраняется непрерывно. За счет этого в работу активно включаются мышцы-стабилизаторы, которые редко получают достаточную нагрузку в классических упражнениях с движением. Именно поэтому такие форматы часто используют для укрепления кора и поддержки осанки, особенно в программах с собственным весом, где важны контроль и стабильность, а не скорость. Эффективность подобных подходов подтверждается и исследованиями, посвящёнными тому, как планка укрепляет мышцы кора и влияет на устойчивость тела.

Дополнительный эффект дает вовлечение медленных мышечных волокон, отвечающих за выносливость. Они работают дольше и требуют больше энергии, поэтому даже короткая тренировка в статике помогает расходовать калории и формировать подтянутый силуэт. Такой подход хорошо вписывается в рекомендации по умеренной физической активности, где ключевую роль играют регулярность и сбалансированная нагрузка, а не изнуряющая интенсивность, как показывают данные о пользе физической активности для здоровья.

Как построить тренировку

Комплекс, разработанный экспертом XFIT Юлией Гуляевой, не требует сложного оборудования. Достаточно коврика и устойчивого стула. Упражнения выполняются по кругу: каждое — по 30-40 секунд или до появления выраженной мышечной дрожи. Перерыв между элементами — около 30 секунд. Всего рекомендуется сделать 2-3 круга.

При этом важно учитывать ограничения. Постоянное напряжение мышц может влиять на кровоток, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с гипертонией, а также беременным такие нагрузки не рекомендуются.

Пять упражнений для стройности

Планка с акцентом на баланс

Классическая планка остается базовым упражнением для всего тела. Из положения упора лежа важно выстроить прямую линию от макушки до пят, подтянуть живот и слегка подкрутить таз. Усложнение заключается в том, чтобы вытянуть одну руку вдоль корпуса, не нарушая устойчивость. Через 30-40 секунд руку меняют.

Плавание на четвереньках

Исходное положение — колени под тазом, ладони под плечами. Одновременно вытягиваются противоположные рука и нога, корпус при этом остается неподвижным. Это упражнение развивает координацию и помогает включить глубокие мышцы спины и живота без перегрузки.

"Динамические сложнокоординированные упражнения дают быстрый результат, но требуют техники. Новичкам важно начинать с простых форм, чтобы тренироваться безопасно и постепенно готовить тело к более высокой нагрузке", — отмечает мастер-тренер XFIT Илья Франк.

Боковая планка

Опора на предплечье и стопу позволяет сместить акцент на косые мышцы живота. Корпус должен оставаться ровным, без провисаний, а грудная клетка — раскрытой. Удержание позиции по 30-40 секунд выполняется на каждую сторону.

Копенгагенская планка

Вариант боковой планки с опорой верхней ноги на стул заметно усложняет упражнение. Помимо кора, активно работают мышцы внутренней поверхности бедер — зоны, которой часто не хватает нагрузки в стандартных тренировках.

Обратная планка

Это упражнение задействует заднюю поверхность тела. Опора приходится на ладони и пятки, таз поднимается вверх, а тело вытягивается в прямую линию. Важно не запрокидывать голову и сохранять контроль над положением корпуса.

Альтернатива для любителей кардио

Тем, кто предпочитает более динамичный формат, в XFIT предлагают сайкл-дэнс — направление, объединяющее велотренажер и танцевальные движения под музыку. Такой формат помогает разнообразить тренировки, развивать выносливость и поддерживать высокий уровень энергии без ощущения однообразия.

Статические упражнения и кардионагрузки не противоречат друг другу. Их можно сочетать, подбирая формат под цели и уровень подготовки, чтобы тренировки оставались полезными, безопасными и комфортными.

