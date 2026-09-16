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Артём Соколов Опубликована сегодня в 16:16

Подземные города с особым назначением: зачем государство десятилетиями наращивало скрытые объемы продовольствия

По всей России разбросаны хранилища государственного резерва, о которых знают многие, но в которые заглядывает крайне немногие — это особый запас, функционирующий с 1931 года. Его формальная задача заключается в обеспечении безопасности страны во время войн, чрезвычайных ситуаций или резкого роста цен. Однако большая часть информации о нем, включая точные местонахождения и объемы запасов, до сих пор остается под грифом секретности.

Государственный материальный резерв представляет собой систему, регламентируемую Федеральным законом от 29 декабря 1994 года, который определяет резервы как "особый федеральный (общероссийский) запас материальных ценностей", предназначенный для выполнения законом установленной деятельности. Ключевое здесь то, что закон не привязывает запасы к определённым товарам, что позволяет этому резерву функционировать в различных условиях, будь то война, стихийные бедствия или колебания цен на основные продукты.

Постановление статьи 3 закона указывает на несколько назначений резерва. Первая и главная цель — мобилизационные нужды государства. Вторая — помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. Также он используется для государственной поддержки экономики, оказания гуманитарной помощи и для контроля цен на важные товары. По сути, одни и те же запасы могут использоваться как для оборонительных, так и для экономических нужд.

Структура государственного резерва

Существует три основных компонента государственного резерва: мобилизационный резерв, стратегические материалы и товары, а также ресурсы для устранения последствий чрезвычайных ситуаций. Продовольственные запасы не выделяются в отдельную категорию, а распределены по всем трем категориям в зависимости от назначения. Управляет этой системой Федеральное агентство по государственным резервам — Росрезерв, которое с 2016 года подчиняется непосредственно Правительству России.

"Государственный резерв — это не просто запас, а система, которая длительное время формировалась и совершенствовалась", — подчеркивает историк, специалист по государственным архитектурным резервам Николай Смирнов

Историк

Эта система, развивавшаяся уже несколько десятилетий, начала активно работать задолго до принятия закона 1994 года, обеспечивая продовольствием те регионы, где возникают проблемы с доставкой товаров. Важно отметить, что государственный резерв воспринимается как действующий инструмент, а не как запас на случай беды.

Исторический контекст создания резерва

Комитет резервов при Совете Труда и Обороны стал началом этой системы в 1931 году, и с того времени накопление запасов продукции и ресурсов перестало быть разрозненной практикой. Научные изыскания о качестве хранения ресурсов также начали активно развиваться после образования центральной исследовательской лаборатории.

Масштабные подземные хранилища, рассчитанные на автономное функционирование, стали частью поствоенной инфраструктуры, где важно было обеспечить долгосрочное сохранение запасов на случай тяжелых сценариев, таких как ядерная угроза. Многие из таких объектов функционируют и по сей день, продолжая выполнять свою основную задачу.

В современную эпоху система вновь трансформировалась, но ее задачи остались прежними. Закрытость осталась принципиальной, так как местоположения хранилищ и объемы запасов являются государственной тайной, что обеспечивает безопасность.

"Секретность и наличие государственного резерва необходимы во время кризисов для обеспечения продовольственной безопасности", — заявляет экономист Ирина Петровна

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • В чем заключается основная задача государственного резерва? Основная задача — обеспечение безопасности страны в условиях кризисов и войны.
  • Каково содержание продовольственного резерва? В резерве хранятся продовольственные консервы, крупы, сахар и другие долгохранящиеся продукты.
  • Кто управляет федеральным резервом? Управление берет на себя Федеральное агентство по государственным резервам — Росрезерв.
  • Почему информация о резерве является секретной? Секретность необходима для защиты национальных интересов и обеспечения безопасности.

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Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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