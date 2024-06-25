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Начались формальные переговоры о вступлении Украины в ЕС
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:58

Начались формальные переговоры о вступлении Украины в ЕС

Во время трансляции Евросоюз официально объявил о начале переговоров по поводу вступления Украины в союз.

Речь идет о формальном начале переговоров о вступлении Украины в состав Евросоюза.

Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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