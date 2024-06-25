Во время трансляции Евросоюз официально объявил о начале переговоров по поводу вступления Украины в союз.
Речь идет о формальном начале переговоров о вступлении Украины в состав Евросоюза.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Минюст США отказался давать комментарий по Ассанжу
Министерство юстиции Соединенных Штатов воздержалось от высказываний по поводу договоренности с основателем организации WikiLeaks — Джулианом Ассанжем, что приведет к его освобождению.
Сенатор Джабаров: отношения РФ с ЕС не улучшатся при Кае Каллас
Отношения между ЕС и Москвой вряд ли улучшатся при новой главе евродипломатии в лице премьера Эстонии Каи Каллас, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Демонстранты ворвались в здание парламента Кении, слышатся выстрелы
Демонстранты сумели преодолеть охрану и проникнуть на территорию парламента в столице страны, Найроби. Информация об этом появилась на странице телеканала Citizen TV в социальной сети X. Сообщается, что часть парламентского здания была охвачена огнем, а внутри слышались звуки выстрелов.
ГД приняла в I чтении законопроект о наставничестве для подростков в трудной ситуации
Государственная Дума одобрила законопроект о разработке специального отдела наставничества для граждан с отклоняющимся от общепринятых норм поведением, которые не достигли 18 лет. Об этом было заявлено на пленарном заседании в первом чтении.