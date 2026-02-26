Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
авто Toyota, кнопка Start-Stop
авто Toyota, кнопка Start-Stop
© commons.wikimedia by Johntorcasio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 5:32

Экономия на спичках бьёт по карману: копеечная бережливость топлива оборачивается дорогим ремонтом

В московских пробках, где воздух пропитан запахом нагретого асфальта и выхлопных газов, кнопка отключения Start-Stop становится первым делом после запуска мотора. Стоимость новой машины со склада может упасть на сотни тысяч, но владельцы премиум-кроссоверов вроде Range Rover III жалуются не на цену, а на вибрацию при каждом перезапуске. Система, обещающая экономию топлива, в реальности раздражает частыми циклами остановки-старта на светофорах.

Экологические нормы вынуждают автопроизводителей внедрять эту технологию повсеместно, но в городском ритме она превращается в источник нервов. Автомобиль глохнет на 5 секунд — и вот уже слышен лязг стартера. Производители клянутся в усиленных деталях, однако опытные водители предпочитают стабильный гул мотора, избегая риска преждевременного износа.

"Старт-Стоп нагружает стартер в 10-15 раз интенсивнее обычного режима. Даже с усиленной конструкцией ресурс падает на 20-30% при ежедневных пробках, а аккумулятор теряет емкость за 2-3 года. Рекомендую отключать на холодную и мониторить напряжение."

автомеханик, инженер-машиностроитель, эксперт по диагностике и ремонту автомобилей Александр Михайлов

Как на самом деле работает Start-Stop

Система автоматически гасит двигатель на холостом ходу, фиксируя полное нажатие сцепления или тормоза. Запуск происходит вибрирующим толчком — стартер крутит коленвал до 200-300 оборотов. В отличие от классического пуска с нуля, здесь масло уже распределено, но нагрузка на подшипники и цепи ГРМ все равно выше. Как отмечают в обзорах новой Mazda CX-5, где мотор остался атмосферным, такая функция удорожает комплектацию на 50-70 тысяч рублей.

Аккумулятор — AGM или EFB-типа — выдерживает 200-300 тысяч циклов, но в морозы ниже -10°C система блокируется. Генератор с повышенным током 180-220A подзаряжает батарею на ходу, однако в пробках это превращается в гонку: разряд- заряд- разряд.

Коммерческий расчет: стоит ли переплачивать за эту опцию

Глазами перекупа: новая машина с Start-Stop теряет в цене 5-7% медленнее без нее, но через 3 года разница стирается ремонтами. Экономия топлива — 0,3-0,5 л/100 км в городе, что окупает усиленные детали за 5-7 лет. Лучше брать б/у годовалую с гарантией, отключив функцию — ликвидность вырастет.

В гибридах вроде Geely Galaxy система интегрирована с 800V-зарядкой, но деградация батареи ускоряется на 15% в городском цикле. Ищите модели без нее для перепродажи.

Технический аудит: слабые места под прицелом

Стартер изнашивается в 2 раза быстрее: щетки и втулки требуют замены к 150 тысячам км. Коробка — меняйте масло каждые 40 тысяч, иначе гидротрансформатор выйдет из строя. Как в Kia K5, где моторы склонны к задирам, частые пуски усугубляют проблему смазки.

"В сложных условиях, как российские зимы, Start-Stop снижает надежность на 25%. Аккумулятор деградирует быстрее, а электроника глючит от перепадов. Отключайте для продления ресурса трансмиссии."

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Вибрация от пусков провоцирует трещины в креплениях, особенно на раме внедорожников вроде Range Rover.

Опыт драйвера: комфорт vs экономия

В трафике М-4 клиренс и бак важнее, но задержка в 1-2 секунды на старте бесит. Отключайте для резкого разгона — безопасность на первом месте. В Renault 5 E-Tech электромобили обходят проблему бесшумно, но для ДВС это компромисс.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Можно ли навсегда отключить Start-Stop? Да, через OBD-сканер или чип-тюнинг, без потери гарантии в 90% случаев.
  • Сколько экономит система реально? 3-5% топлива в городе, но расход на замену АКБ — 20-30 тысяч руб. через 2 года.
  • Вредит ли пробкам? Да, стартер и ГРМ изнашиваются быстрее на 20%.
  • Лучше для гибридов? В гибридах Lamborghini - да, но батарея деградирует.
Проверено экспертом: технический аудит, надежность в эксплуатации Дмитрий Сафронов

Читайте также

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ловушка в сервисной книжке: реальный срок службы авто скрыт за яркой рекламой гарантии вчера в 13:02

За заманчивыми пятью годами гарантии скрываются жесткие инженерные расчеты, которые юристы превратили в механизм снятия ответственности с заводов.

Читать полностью » Три литра на сотню — красивая сказка для доверчивых: реальный аппетит новых гибридов Galaxy вчера в 12:52

Geely замахнулись на законы физики с новой платформой Galaxy, но эксперты предупреждают: за сверхбыструю зарядку и расход в 3 литра придётся платить ресурсом.

Читать полностью » Лоск снаружи — труха внутри: кузов корейского бизнес-седана сдаётся под натиском зимних реагентов вчера в 11:59

За дерзким дизайном Kia K5 скрываются нежные радиаторы и склонность к задирам, о которых молчат в автосалонах при продаже.

Читать полностью » Мокрый снег и испорченные дворники: как сохранить безопасность и бюджет в зимние месяцы вчера в 10:34

Узнайте, как простой уход за щетками не только сэкономит ваши средства, но и обеспечит безопасность на дороге зимой.

Читать полностью » Долгосрочные вложения в автомобили: стоит ли выбирать Mazda вместо Toyota из-за затрат вчера в 10:05

Разбираемся, как эксплуатационные расходы и особенности обслуживания Toyota RAV4 и Mazda CX-5 могут повлиять на выбор кроссовера в морозы.

Читать полностью » Стрелка выше лимита — а штрафа нет: инженерная хитрость, которая спасает кошелёк водителя вчера в 9:09

Выяснилось, почему при превышении на спидометре штрафы приходят не всегда. Разгадка кроется в заводских настройках авто и особенностях работы спутников.

Читать полностью » Проблемы с роботакси: как неудачи Tesla в безопасности разочаровывают поклонников беспилотного будущего вчера в 2:13

Проблемы, с которыми столкнулась Tesla в своем беспилотном будущем, ставят под вопрос безопасность на дорогах.

Читать полностью » Металл не врет, а люди лукавят: опасные ловушки на вторичном рынке машин 24.02.2026 в 16:45

Эксперты раскрыли психологические ловушки перекупщиков и объяснили, почему личные связи сегодня работают лучше самой дорогой интернет-рекламы при выборе машины.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Долговечный блеск на кухне: как избежать популярных ошибок при уборке мойки из нержавейки
Красота и здоровье
Вечерний ритуал оборачивается ожогом: уксусные ванны требуют строгих пропорций и времени
Наука
Скорлупа в мёде: научное исследование, которое способно изменить пищевую промышленность Бразилии
Еда
Летний свежий салат: сочетание избранных ингредиентов создает настоящую гастрономическую симфонию
Садоводство
Сладость моркови под контролем: как правильные сроки посадки улучшают урожай в южных условиях
Еда
Пески из духовки: этот советский пирог сочетал хрупкое безе и тертое тесто в идеальный ансамбль
Красота и здоровье
Эпидемия миопии в тени: как ежедневные привычки приближают к потере зрения и старению кожи
Наука
Лондонский музей раскрыл тайну предков: окаменелости крокодиломорфа рассказывают о древних охотниках
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet