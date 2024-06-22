Новое изображение туманности, полученное с помощью орбитального телескопа "Джеймс Уэбб", подтвердило теорию об образовании звёзд. На фото видны протозвёздные потоки, вытянутые в космическом пространстве, которые исходят из вихревых дисков, демонстрируя вращение формируемых групп звёзд в одном направлении.
Яркие полосы в верхней левой части снимка представляют собой образования межзвёздного газа. Изображение охватывает область длиной 25 триллионов и шириной 17 триллионов километров, сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Jamen Percy (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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