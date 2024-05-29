В заблокированной в России соцсети X появилось официальное сообщение от американской компании SpaceX о том, что система связи Starlink, принадлежащая бизнесмену Илону Маску столкнулась с неполадками. Специалисты компании в настоящее время работают над экстренным устранением проблемы.
В сообщении говорится: "Мы ценим ваше терпение. Мы сообщим вам об обновлении, как только проблема будет решена".
Илон Маск, основатель компании SpaceX, ранее заявил, что компания тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам России создать помехи для работы американской сотовой сети на Украине. Эта сеть используется украинскими военными.
Фото: dlr.de/Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) Linder Höhe
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