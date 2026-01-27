Оказалась в городе на Волге, который легко пройти за день — а забыть невозможно

Бывает, что настоящий "эффект путешествия" возникает не в раскрученных местах, а там, где всё звучит тише — улицы, Волга и шаги по старому камню. Именно так воспринимается Старица: небольшой город, который легко пройти пешком, но сложно быстро "прочитать". Здесь исторические слои видны без витринности, а провинциальный ритм помогает заметить детали. Об этом рассказал канал на Дзен "Русские тайны".

Маленький город с большой биографией

Старица стоит на Волге в Тверской области и известна как место, где прошлое не спрятано за аттракционами. Город возник в 1297 году как пограничная крепость на левом берегу реки и тогда назывался Городеск. В начале XVI века он получил нынешнее имя, а в 1566 году оказался в составе опричнины: Старицу укрепляли каменными стенами, и Иван Грозный, как отмечается в материале, бывал здесь неоднократно.

Позднее окрестности города прославились добычей известняка, который часто называют "старицким мрамором". Ради камня в скалах вырубали протяжённые каменоломни и пещеры — сегодня они заброшены и остаются точкой притяжения скорее для редких энтузиастов, чем для массовых экскурсий. Со временем, после прокладки крупных железнодорожных линий в стороне от города, Старица утратила статус важного транспортного узла и стала спокойным уездным местом.

Что посмотреть в Старице и рядом

Главная "визитка" города — храмовая архитектура разных эпох. В первую очередь это белокаменные здания Свято-Успенского монастыря, связанные с временем Ивана Грозного. Отдельного внимания заслуживает церковь Параскевы Пятницы XVIII-XIX веков: в тексте подчёркивается её редкость и необычность для России.

Старица расположена в живописной зоне, которую называют "Старицкими воротами", и именно ландшафт часто становится частью впечатления наравне с архитектурой. При населении чуть более 7000 человек город кажется камерным: центр, деревянные дома, набережные виды — всё это удобно собирать в прогулку без спешки. Для тех, кто любит музейные остановки, в материале перечислены тематические площадки — от музея русской печи и пекарского дела до экспозиций фарфора, стекла и керамики, а также краеведческого музея. Неподалёку упоминается комплекс ездового спорта Эко-Лэнд "Чукавино" с прогулочными программами.

Что попробовать и как добраться

У района есть гастрономический сюжет, привязанный к имени Пушкина: "слойки Вульфа", которые подавали к чаю в доме Павла Ивановича Вульфа. Сейчас, по словам автора, эту выпечку можно найти в местных кафе. Для ночёвки в тексте рекомендована гостиница "Особняк на Карла Маркса", где одна ночь названа по цене 2500 рублей.

Дорога из Москвы до Старицы — около 226 км. На машине путь занимает примерно три часа, на прямом автобусе от автостанции "Тушино" — около 4,5 часа, но рейсы ходят нечасто. Более "собранная" схема — доехать на "Ласточке" до Твери (примерно 1 час 50 минут), а дальше пересесть на автобус и за час оказаться в городе.

Старица хорошо подходит тем, кто ищет выходные без суеты: здесь достаточно истории и видов, чтобы наполнить маршрут, и достаточно тишины, чтобы не торопиться и не конкурировать за пространство. Именно это сочетание — редкое для популярных направлений — и делает поездку особенно запоминающейся.