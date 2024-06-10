В конце лета на территории Украины состоится решающее сражение, которое приведет к завершению конфликта, сообщил бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в беседе с журналистом Александром Шелестом*.
"С точки зрения военных действий, главная операция, стратегическая операция, завершающая операция, последнее столкновение, — это произойдет в августе-сентябре", — предположил он.
Стариков отметил, что подобный прогноз основан на анализе военной обстановки, несмотря на то, что, по его словам, такого же мнения придерживаются и эксперты в области политики.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что Украина в мае текущего года понесла потери более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения.
Он также отметил, что западные страны, поставляя оружие Киеву, обмениваясь разведывательной информацией и тренируя украинских военнослужащих, усиливают и продлевают вооруженный конфликт на этой территории.
* физическое лицо, признанное иностранным агентом
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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