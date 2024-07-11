В домах престарелых пользуются доверчивостью пожилых людей. К тому же в некоторых учреждениях люди вынуждены спать на продавленных матрасах. Об этом NewsInfo.Ru сообщила член Общественной палаты РФ, директор Автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации" (АСИ), член Общественной палаты РФ, директор Автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации" (АСИ) Елена Тополева-Солдунова.

По словам эксперта, в России вполне пользуются популярностью дома престарелых. Порой даже стоит преодолеть очередь, чтобы попасть туда. Помимо этого, Елена Тополева-Солдунова сообщила, что цена за услуги такой организации будет зависеть от формы собственности. Она также предупредила, что у некоторых дешёвая цена может быть связана с плохим качеством услуг.

"Есть бюджетные учреждения, а есть частные. Негосударственные бывают порой очень дешёвые. Однако это всегда вызывает вопросы. Как говорят эксперты, если стоимость проживания в частном доме престарелых, условно говоря, ниже 30 тысяч в месяц, то это должно вызвать вопросы у тех, кто определяет человека жить в нём. Не факт, что там будет хорошее качество обслуживания. Всё-таки обычно услуги такой организации — это все не дёшево", — объяснила эксперт.

Пожилые люди, у которых нет родных или денежных средств на частную организацию, попадают в государственную. Однако человеку нужно будет получить одобрение специального органа.

"Если человек отвечает определённым требованиям, то орган социального обслуживания данного региона принимает решение, что ему может быть предоставлена такая услуга в бюджетной организации. Некоторые условия могут быть не совсем шикарные, например, может не быть одноместного проживания. Однако обязательно будет достойное питание, условия с точки зрения санитарии, гигиены и прочего", — рассказала Елена Тополева-Солдунова.

Однако, невзирая на вроде бы хорошие условия, эксперт заявила, что она посещала разные дома престарелых, и ещё нельзя сказать, что все они идеальные. По её словам, есть некоторые организации, которые нуждаются в денежном финансировании. Елена Тополева-Солдунова заявила, что в доме престарелых могут быть заботливый персонал, еда и так далее. Однако в некоторых из них есть значительные проблемы с бытовыми условиями. Также она отметила необходимость осуществить капитальный ремонт в определённых местах.

"Не должно быть вот такой ситуации, когда в этих организациях обваливаются стены и люди спят на старых ржавых продавленных кроватях и матрасах. К сожалению, у нас ещё пока можно увидеть такую картину. Должны быть, конечно, достойные условия. Пусть скромные, но достойные", — поделилась член Общественной палаты РФ.

Елена Тополева-Солдунова также добавила про частные дома престарелых то, что там иногда пользуются доверчивостью людей. Она объяснила, что порой некоторые хотят сэкономить и им предлагают какие-то якобы очень выходные условия, но на деле оказывается, что человек совершенно не защищён, не получает тех услуг, которые ему обещали, находится в небезопасности и без надлежащего ухода. Однако эксперт напомнила, что есть и хорошие частные, и достойные государственные организации, где прекрасные условия для пожилых.

Дабы избежать различных проблем, с которыми сталкиваются пожилые люди в данных организациях, принимается ряд мер, сообщила эксперт.

"Разрабатывается тема лицензирования домов престарелых для того, чтобы уменьшить вероятность различных злоупотреблений. Некоторые частные учреждения стараются самостоятельно создавать какие-то внутренние правила, кодексы, стандарты, которым должны соответствовать сотрудники и вся организация в целом, чтобы отделить честно работающие дома престарелых от мошенников", — информировала эксперт.

Фото: Flickr / Noel Feans (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)