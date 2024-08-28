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Старейшему мужчине планеты исполнилось 112 лет
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Старейший мужчина планеты Тиннисвуд заявил, что не чувствует себя на 112 лет

Старейшему мужчине планеты исполнилось 112 лет

Джон Альфред Тиннисвуд из Англии отпраздновал своё 112-летие в доме престарелых, где живёт уже давно. Он — самый старый мужчина на планете.

Отпраздновать его день рождения собрались все близкие и друзья Джона.

Тиннисвуд хорошо себя чувствует, о своём возрасте он старается не думать.

"Я не чувствую себя на этот возраст. И, если честно, особо не радуюсь этому. Наверное, именно по этой причине мне удалось дожить до него. Я просто воспринимаю это как должное, — цитирует долгожителя "Чемпионат".

112-летний мужчина по сей день сам отлично управляется с личными финансами и каждый день слушает мировые новости. Секрет долголетия по мнению Джона — умеренность во всём: в отдыхе, в еде и в работе.

Фото: .flickr.com/robin robokow from Amsterdam, Netherlands (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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