Старейший мужчина планеты Тиннисвуд заявил, что не чувствует себя на 112 лет

Джон Альфред Тиннисвуд из Англии отпраздновал своё 112-летие в доме престарелых, где живёт уже давно. Он — самый старый мужчина на планете.

Отпраздновать его день рождения собрались все близкие и друзья Джона.



Тиннисвуд хорошо себя чувствует, о своём возрасте он старается не думать.

"Я не чувствую себя на этот возраст. И, если честно, особо не радуюсь этому. Наверное, именно по этой причине мне удалось дожить до него. Я просто воспринимаю это как должное, — цитирует долгожителя "Чемпионат".

112-летний мужчина по сей день сам отлично управляется с личными финансами и каждый день слушает мировые новости. Секрет долголетия по мнению Джона — умеренность во всём: в отдыхе, в еде и в работе.

Фото: .flickr.com/robin robokow from Amsterdam, Netherlands (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).