Американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен Starbucks отправила заявление на оформление 14 фирменный знаков на территории Российской Федерации. Об произошедшем сообщают "Ведомости".

Американская Starbucks Corporation, однажды покинувшая российский рынок, вновь хочет внести свои определённые товарные знаки. Таким образом, американская организация собирается приобрести торговую марку на продажу моментального кофе. Помимо этого, компания решительно действует в вопросах оформления пищевой продукции, приготовленной на месте. Систему поощрения потребителей, благодаря которой они могут получать скидки и бонусы, также пытаются организовать в компании Starbucks.

Американская организация, продающая кофейные напитки, также собирается оставить за собой некоторые бренды. В их список входят кофе Starbucks, фраппучино и другие. Таким образом, компания пытается возобновить свою деятельность на территории Российской Федерации.

Ещё два года американская компания Starbucks приостановила свою деятельность на российском рынке. Помимо это в организации было принято решение о прекращении поставок какой-либо продукции в Российскую Федерацию. В конце концов Starbucks заявили, что полностью уходят с российского рынка. Акции организации перешли во владение ресторатора и основателя компании "Pinskiy&Co" Антона Пинского, рэп-исполнителя Тимура Юнусова и холдинговой организации "Синдика". Совместно владельцы доли в бизнесе решили воплотить задумку по основанию Stars Coffee.

Фото: Flickr / Richard Allaway (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)