Без газа и соседей: как галактика NGC 6789 продолжает активно формировать звезды

Галактики — одни из самых таинственных объектов во Вселенной. Они содержат миллиарды звёзд, газовые облака и другие небесные тела. Но, несмотря на их массивность и загадочность, процесс их эволюции и формирования новых звёзд до сих пор вызывает много вопросов у учёных. Особое внимание исследователей привлекает карликовая галактика NGC 6789, расположенная в пустой области космоса, называемой Местной пустотой. Она стала предметом изучения из-за удивительного факта: несмотря на недостаток материала для образования новых звёзд и отсутствие других галактик рядом, NGC 6789 продолжает генерировать звёзды. Учёные на протяжении нескольких десятилетий пытаются разобраться, что происходит в этой галактике.

Открытие галактики и её загадочные особенности

Галактика NGC 6789 была впервые замечена астрономами ещё в 1883 году. С того времени она оставалась в центре внимания учёных, особенно после того, как в последние десятилетия были проведены дополнительные наблюдения. Оказалось, что NGC 6789 продолжает формировать звёзды, хотя для этого обычно необходимы огромные запасы газа и другие условия. В целом, около 4% её звёздной массы сформировались всего за последние 600 миллионов лет, что является относительно недавним процессом с точки зрения космических масштабов.

Однако, несмотря на это, галактика располагается в очень пустой области космоса, в так называемой Местной пустоте, где практически нет других звёздных скоплений или галактик, способных предоставить необходимые для звездообразования ресурсы. Это стало настоящей головоломкой для астрономов, потому что в нормальных условиях звёзды формируются в основном благодаря наличию большого количества газа, который скапливается в галактике и вызывает гравитационный коллапс. В отсутствие таких источников газа, создание новых звёзд представляется невозможным.

Исследования астрономов

Не так давно, группа учёных, возглавляемая астрономом из Института астрофизики Канарских островов Игнасио Трухильо, попыталась выяснить, как NGC 6789 продолжает формировать звёзды. Для этого они использовали двухметровый телескоп, расположенный в обсерватории Тейде на Канарских островах. Главной задачей было исследовать внешние области галактики, чтобы выяснить, не произошло ли слияний с другими галактиками, которые могли бы снабдить NGC 6789 необходимыми для звездообразования материалами.

В астрономии слияние галактик — обычное явление, которое может привести к образованию новых звёзд в результате приливных сил, действующих на газовые облака. Однако результаты исследования не подтвердили никаких следов подобных слияний. Более того, внешние области NGC 6789 выглядели относительно нетронутыми. Это означало, что, несмотря на отсутствие видимых источников газа, галактика всё же продолжает создавать новые звёзды, но каким образом — оставалось неясным.

Отсутствие следов слияний

При детальном исследовании ядра галактики учёные не нашли никаких следов крупных газовых потоков, которые могли бы указывать на недавние слияния с другими галактиками. Это поднимало новые вопросы о возможных источниках газа внутри самой галактики. Однако исследователи не исключают, что за образование новых звёзд может отвечать остаточный газ, оставшийся после первоначального формирования галактики, или даже первозданный газ, который каким-то образом мог попасть в её центр.

Тем не менее, если такой газ и существует, то его количество быстро иссякает. Именно это обстоятельство ставит под сомнение возможность долгосрочного существования процесса звездообразования в NGC 6789. В статье, опубликованной в журнале Research Notes of the American Astronomical Society, исследователи предполагают, что газ мог попасть в галактику извне и в какой-то момент быстро истощился.

Ожидания от будущих наблюдений

Для того чтобы окончательно разобраться в природе звездообразования в NGC 6789, учёные рассчитывают на проведение новых наблюдений. В будущем можно будет использовать более мощные телескопы и методы, которые помогут получить более точные данные о внутренней структуре галактики. Возможно, это поможет выяснить, откуда именно поступает газ, необходимый для образования новых звёзд, и что происходит в этой загадочной галактике.

Тем временем, сама концепция формирования звёзд в галактике, которая не имеет явных источников топлива, продолжает оставаться одной из самых интересных и обсуждаемых тем в астрономии. Прогресс в этом направлении может значительно изменить наши представления о процессе звездообразования и даже о том, как развиваются другие галактики во Вселенной.

Сравнение: Звездообразование в разных галактиках

Галактика Расстояние до Земли Звездообразование Источник газа Особенности NGC 6789 12 млн световых лет Активное Неясно Формирование звёзд в пустой области Млечный Путь 0.000017 световых лет Активное Газовые облака Образование звёзд в плотных областях Андромеда 2.5 млн световых лет Активное Газ и пыль Слияния с другими галактиками

А что если…

Что если выяснится, что процесс звездообразования в таких галактиках, как NGC 6789, может происходить даже в самых пустых и неизведанных уголках космоса? Это может полностью изменить наше понимание о том, как развиваются галактики, и открыть новые горизонты для астрофизических исследований.

Плюсы и минусы наблюдений за галактикой NGC 6789

Плюсы Минусы Новые данные для теорий звездообразования Трудности в объяснении отсутствия газа Возможность открытия новых источников газа Потребность в дополнительных исследованиях

Мифы и правда

Миф: В пустых областях космоса не может быть звездообразования.

Правда: Несмотря на отсутствие видимых источников газа, звёзды могут формироваться даже в самых пустых регионах, как это происходит в галактике NGC 6789.

Три интересных факта о NGC 6789

Галактика NGC 6789 находится в области, где почти нет других объектов, что делает её уникальной для изучения. Она продолжает образовывать новые звезды, несмотря на отсутствие внешних источников газа. NGC 6789 была открыта в 1883 году и с тех пор остаётся объектом интенсивных наблюдений.

