Станкович поцеловал игрока "Зенита" Эраковича в голову после его удаления в матче со "Спартаком"

Деян Станкович заявил, что Эракович ему как сын

Футболист "Зенита" Страхиня Эракович получил поддержку от главного тренера московского "Спартака" после удаления в матче шестого тура РПЛ со "Спартаком". Он поцеловал его в голову.

"Я Эраковича называю чупа. Он мне практически как сын. Я видел, как он рос. Мне жаль, что сегодня он получил красную и две желтых", — цитирует Деянв Станковича РБК Спорт.

Также он уточнил, что даже если он играет против брата, то хочет выиграть.

Фото: commons. wikimedia.org/Brateevsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).