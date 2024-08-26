Станкович поцеловал игрока "Зенита" Эраковича в голову после его удаления в матче со "Спартаком"

Футболист "Зенита" Страхиня Эракович получил поддержку от главного тренера московского "Спартака" после удаления в матче шестого тура РПЛ со "Спартаком". Он поцеловал его в голову.
"Я Эраковича называю чупа. Он мне практически как сын. Я видел, как он рос. Мне жаль, что сегодня он получил красную и две желтых", — цитирует Деянв Станковича РБК Спорт.
Также он уточнил, что даже если он играет против брата, то хочет выиграть.
Фото: commons. wikimedia.org/Brateevsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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