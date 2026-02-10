Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тренировка бицепса
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 18:05

После 50 руки начинают "покачиваться" — эти упражнения реально меняют форму

Возрастные изменения особенно заметны в зоне рук, где кожа и мышцы быстрее теряют тонус. Многие сталкиваются с тем самым эффектом "покачивания", который сложно замаскировать одеждой и который не всегда поддаётся привычным тренировкам. Однако правильный подбор упражнений способен заметно изменить ситуацию даже после 50 лет.

Почему сгибания на бицепс не решают проблему

Снижение выработки коллагена и эластина, уменьшение мышечной массы и перераспределение жировой ткани со временем делают заднюю поверхность рук более уязвимой. Именно здесь чаще всего появляется дряблость, тогда как стандартные упражнения фокусируются на передней части руки. В результате тренировки не дают ожидаемого визуального эффекта и создают ложное ощущение, что "ничего не работает".

"Традиционные сгибания на бицепс часто не успевают уменьшить покачивание рук после пятидесяти лет, потому что они нацелены на переднюю часть руки, тогда как "тряскание" вызвано потерей мышц и провисшей кожей на задней части руки", — объясняет спикер и коуч Эрик Норт, The Happiness Warrior.

Эксперт подчёркивает, что трицепс составляет значительную часть мышц руки, поэтому именно он должен стать приоритетом в тренировках, особенно в зрелом возрасте.

Преимущества стоячих упражнений

Упражнения в положении стоя задействуют не только руки, но и плечи, верхнюю часть спины и мышцы корпуса. Это делает движения более функциональными и приближенными к повседневной активности. Дополнительная нагрузка на стабилизаторы повышает общий тонус и способствует лучшему сжиганию калорий.

"В отличие от сидячих или изолированных движений, стоя увеличивает набор мышц, сжигание калорий и гормональную реакцию", — говорит Эрик Норт.

Такая стратегия особенно важна после 50 лет, когда суставы требуют бережного отношения, а эффективность каждой тренировки выходит на первый план.

Четыре упражнения для более чётких рук

Эксперт рекомендует делать ставку на контролируемые движения с умеренным весом и большим числом повторений. Разгибание трицепса над головой помогает проработать заднюю поверхность руки и плечи, улучшая их форму. Трицепс-кикбэки усиливают изоляцию мышцы и позволяют сосредоточиться на качестве сокращения. Круги руками развивают выносливость плечевого пояса и улучшают подвижность суставов. Завершает комплекс вариант hammer curls с жимом вверх, который объединяет работу бицепсов, трицепсов и плеч в одном движении.

Регулярное выполнение этих упражнений способствует более ровному и подтянутому контуру рук без чрезмерной нагрузки на организм.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

