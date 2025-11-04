Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 15:10

Всё это время вы делали скручивания зря: эффективный пресс работает иначе

Упражнения стоя для пресса эффективнее скручиваний — тренер Алвин Косгроув

Большинство упражнений для пресса выполняются лёжа, но тренер из Калифорнии Алвин Косгроув уверен, что это не лучший вариант. Он считает, что мышцы пресса эффективнее работают, когда тело находится в вертикальном положении, ведь они стабилизируют позвоночник. Лёжа же спина получает опору, и нагрузка снижается. Именно поэтому его программа построена на движениях стоя — безопасных, функциональных и результативных.

Как построить тренировку

Для начала достаточно выбрать три-четыре упражнения из комплекса и выполнять их не чаще трёх раз в неделю. Это поможет избежать переутомления мышц и даст им время восстановиться. Через пару недель можно попробовать весь комплекс целиком. Каждое упражнение выполняется по 10 повторений, между подходами — минута отдыха. Понадобится всего одна гантель весом от 1,5 до 4,5 кг.

"Выполняйте каждое движение медленно и осознанно — так вы добьётесь максимального эффекта", — отметил тренер Алвин Косгроув.

Он советует считать каждый этап движения на один счёт и контролировать, чтобы основную работу выполняли именно мышцы живота, а не спина или руки.

1. Боковое вытяжение

Это простое, но эффективное упражнение укрепляет пресс и косые мышцы. Встаньте прямо, стопы вместе, обеими руками держите концы одной гантели над головой. Медленно наклонитесь влево, сделайте короткую паузу и вернитесь в исходное положение. Повторите то же вправо — это один повтор. Выполните 10 раз, следя, чтобы движение было плавным.

2. Обратная рубка

Задействует мышцы пресса, плеч, ягодиц и бёдер. Поставьте ноги чуть шире таза, возьмите гантель двумя руками. Опуская вес к левой стопе, слегка присядьте и поднимите правую пятку. Затем выпрямитесь, повернув корпус вправо и поднимая гантель по диагонали над головой. Вернитесь в исходное положение и повторите движение в другую сторону. Сделайте по 10 повторов на каждую.

3. Велосипед стоя

Работает с косыми мышцами и укрепляет корпус. Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, руки за головой. Поднимите правое колено, согнутое под прямым углом, и одновременно поверните корпус к нему. Вернитесь в центр и повторите, подняв левое колено. Всего — 10 повторов. Старайтесь, чтобы движение было контролируемым, без рывков.

4. Боковое скручивание

Поставьте ноги на ширину таза, слегка согните колени, руки держите за головой. Поднимите правое колено в сторону, удерживая его на уровне бёдер. Одновременно наклоните корпус вправо, чтобы локоть и колено встретились. Вернитесь в исходное положение и повторите 10 раз, затем поменяйте сторону. Упражнение отлично прорабатывает боковые мышцы живота и улучшает баланс.

5. Качели

Эта вариация помогает укрепить пресс, ягодицы и бёдра. Встаньте прямо, руки на бёдрах. Поднимите правое колено, затем выпрямите ногу, направляя пятку вниз, а корпус слегка отклоните назад. Вернитесь в исходное положение и выполните 5 повторов, затем смените ногу. Контролируйте движение, избегайте раскачивания.

6. Наклон вперёд

Работает с прямыми мышцами живота. Исходное положение — стоя, ноги на ширине бёдер, руки подняты вверх ладонями внутрь. Поднимите правое колено до уровня таза и одновременно наклоните корпус вперёд, стремясь приблизить колено к груди. Вернитесь обратно, смените сторону. Сделайте 10 повторов. Это упражнение хорошо подходит для завершения комплекса: оно активирует весь пресс и помогает укрепить центр тела.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с лёгкого веса — достаточно 2-3 кг, чтобы мышцы не перегружались.

  2. Работайте перед зеркалом: визуальный контроль помогает держать осанку.

  3. Дышите ровно — выдох на усилии, вдох на расслаблении.

  4. Не торопитесь: скорость здесь враг техники.

  5. После тренировки обязательно сделайте растяжку, чтобы мышцы не сокращались и сохраняли эластичность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять упражнения слишком быстро.
    Последствие: снижается эффективность и повышается риск травмы.
    Альтернатива: выполняйте каждое движение медленно, считая ритм.

  • Ошибка: использовать слишком тяжёлые гантели.
    Последствие: перенапряжение спины и плеч.
    Альтернатива: начните с минимального веса, увеличивайте постепенно.

  • Ошибка: пренебрегать разминкой.
    Последствие: повышается риск растяжений.
    Альтернатива: перед началом уделите 5-7 минут лёгкому кардио и суставной гимнастике.

А что если нет гантелей?

Замените их бутылками с водой или резиновыми эспандерами. Главное — чтобы мышцы чувствовали сопротивление. Можно даже выполнять комплекс без веса: важнее техника и контроль.

Плюсы и минусы комплекса

Преимущества такого подхода очевидны: упражнения стоя можно выполнять дома без оборудования, они развивают баланс, укрепляют корпус и улучшают осанку. При этом тренировка занимает всего 15-20 минут. Однако важно помнить и о недостатках — потребуется координация, а при неправильной технике возможно перенапряжение спины. Тем, кто недавно перенёс травмы коленей или позвоночника, стоит проконсультироваться со специалистом.

FAQ

Как часто выполнять?
Достаточно 3 раз в неделю, чтобы мышцы восстановились между тренировками.

Можно ли совмещать с кардио?
Да, это отличный способ увеличить расход калорий и ускорить метаболизм.

Что лучше: стоячие или классические упражнения на пресс?
Стоячие более функциональны и безопасны для спины, но лучше чередовать оба формата.

Мифы и правда

  • Миф: стоячие упражнения не дают результата.
    Правда: исследования показывают, что они активируют больше мышц-стабилизаторов, чем лёжа.

  • Миф: нужен сильный вес для эффекта.
    Правда: достаточно собственного тела и правильной техники.

  • Миф: пресс можно "прокачать" за неделю.
    Правда: видимый результат появляется через 4-6 недель при регулярных тренировках и сбалансированном питании.

3 интересных факта

  • Упражнения стоя улучшают не только пресс, но и равновесие, снижая риск падений.

  • Такие тренировки повышают выносливость и активируют глубокие мышцы корпуса.

  • Они помогают формировать привычку держать осанку, что визуально делает живот более плоским.

Исторический контекст

Первоначально метод стоячих упражнений появился в фитнесе около 2000-х, когда тренеры начали отходить от традиционных скручиваний. Концепция быстро завоевала популярность благодаря своей функциональности и меньшему риску травм.

