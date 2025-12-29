Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 1:38

Казалось мелочью, пока не подсчитала цифры и риски: почему специалисты советуют отключать микроволновку

Микроволновка в режиме ожидания тратит до 7 ватт в час — Daily Meal

На кухне есть техника, которая кажется полностью безопасной, когда ею не пользуются. Многие даже не задумываются, что в этот момент прибор продолжает "жить своей жизнью". Между тем простая привычка способна одновременно снизить расходы и повысить уровень бытовой безопасности. Об этом в комментарии порталу Daily Meal рассказали специалисты по энергоэффективности и защите бытовой техники.

Скрытые траты на электричество

Даже когда микроволновая печь не разогревает еду, она не перестаёт потреблять электроэнергию. В режиме ожидания прибор тратит до 7 ватт в час. Эта энергия уходит на поддержание дисплея, электронных часов и системы быстрого запуска. В течение одного дня такие цифры выглядят незначительными и редко вызывают беспокойство.

Однако при подсчёте за месяц и тем более за год "незаметное" потребление превращается в ощутимую сумму. Особенно это актуально для домов, где подобных устройств несколько. Отключение микроволновки от сети в перерывах между использованием помогает сократить лишние киловатты без каких-либо усилий и вложений.

Защита техники от перепадов напряжения

Ещё одна причина выработать эту привычку связана с безопасностью самой техники. В старых домах и районах с нестабильной электросетью скачки напряжения происходят регулярно. Даже кратковременный перепад способен повредить электронные компоненты, особенно если прибор постоянно подключён к сети.

Микроволновая печь относится к технике средней и высокой ценовой категории, и её ремонт часто обходится недёшево. Простое отключение от розетки снижает риск выхода из строя и продлевает срок службы устройства. Это особенно важно в периоды гроз, аварий на линиях и плановых отключений электроэнергии.

Минимальный, но реальный риск

Специалисты подчёркивают, что вероятность возгорания исправной микроволновки крайне мала, но полностью исключать её нельзя. Любой электроприбор, подключённый к сети, потенциально остаётся источником опасности. Именно поэтому во многих рекомендациях по бытовой безопасности говорится о необходимости обесточивать технику, когда она не используется длительное время.

Безопасная уборка — обязательное правило

Отдельного внимания заслуживает процесс чистки микроволновой печи. Многие по привычке начинают протирать внутреннюю камеру и корпус, не вынимая вилку из розетки. При этом влажные салфетки и жидкие чистящие средства отлично проводят электричество, что создаёт риск поражения током.

Перед уборкой прибор необходимо полностью отключить от сети и подождать 20-30 секунд. Это время нужно для разрядки внутренних элементов. Только после этого можно приступать к чистке, не опасаясь неприятных последствий.

В итоге привычка отключать микроволновку от сети решает сразу несколько задач: снижает потребление электроэнергии, защищает технику от перепадов напряжения и делает использование прибора более безопасным. Простое действие, которое не требует времени, но даёт вполне ощутимый результат в быту.

