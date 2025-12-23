Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Фрилансер работает за ноутбуком, сидя в кафе
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 1:39

Эти приборы тянут электричество даже выключенными — платёжка растёт незаметно

Многие бытовые приборы продолжают потреблять электричество, даже когда кажутся выключенными. Этот незаметный "фоновый" расход постепенно отражается в платёжках и может выливаться в ощутимые суммы за месяц. При этом часть техники можно и нужно отключать от сети без вреда для её работы. Об этом сообщает дзен-канал INMYROOM.

Техника в режиме ожидания: скрытые киловатты

Современные устройства редко отключаются полностью. Телевизоры, приставки, компьютеры и даже стиральные машины продолжают находиться в спящем режиме, потребляя энергию круглосуточно. На первый взгляд цифры кажутся незначительными, но в сумме за месяц они превращаются в дополнительные киловатты, за которые приходится платить.

Телевизор и ТВ-приставка

Даже выключенный с пульта телевизор остаётся подключённым к сети. В среднем он потребляет около 25 ватт в сутки. К нему почти всегда добавляется приставка цифрового или спутникового телевидения, которая также не отключается полностью. В итоге оба устройства вместе могут расходовать до 150-200 ватт в сутки, что за месяц составляет примерно 5-6 киловатт. Если в квартире несколько телевизоров, расход увеличивается пропорционально.

Компьютер и ноутбук

Стационарный компьютер, оставленный в розетке, тратит около 100 ватт в сутки даже без активной работы. За месяц это примерно 3 киловатта. Ноутбук более экономичен — около 70 ватт в сутки, однако при постоянном нахождении в спящем режиме расход также заметен. Если оставлять технику включённой на ночь, потребление может увеличиваться почти вдвое.

Холодильник: исключение из правил

Холодильник — один из самых энергоёмких приборов в доме. В среднем он расходует около 750 ватт в сутки, что даёт 22-23 киловатта в месяц. Однако, в отличие от другой техники, отключать его от сети нельзя. Зато можно снизить нагрузку: чем выше температура в помещении, тем больше энергии требуется для поддержания холода. Поэтому холодильник стоит располагать подальше от плиты и духового шкафа.

Электрочайник

Несмотря на компактные размеры, электрочайник — один из лидеров по энергопотреблению. Для быстрого кипячения воды ему требуется высокая мощность. В сумме за день он может расходовать до 3 киловатт, особенно если используется часто. Экономия здесь возможна за счёт кипячения ровно нужного объёма воды.

Микроволновая печь

СВЧ-печь в активном режиме потребляет от 1 до 1,5 киловатта, но фактический расход зависит от выбранной программы. Быстрый разогрев требует около 0,6 киловатта, разморозка — 0,5-0,8, а лёгкий подогрев — всего около 0,1. В режиме ожидания микроволновка также потребляет энергию — примерно 3 ватта в час.

Стиральная машина

Даже без работы стиральная машина может забирать до 30 ватт в сутки. Дополнительные затраты возникают при частых стирках с неполной загрузкой. При этом перегружать барабан тоже не стоит — энергопотребление в этом случае возрастает, а эффективность снижается.

Отключение техники от сети и разумное использование приборов позволяют сократить расходы без ущерба для комфорта. Простые привычки постепенно дают заметный результат и отражаются на счетах за электричество.

