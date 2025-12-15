Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Kevin Woblick is licensed under Free to use under the Unsplash License
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 16:38

Электроэнергия утекала незаметно, пока не обратила внимание на детали: техника продолжает тратить деньги

Телевизоры в режиме ожидания увеличивают счета за свет — эксперты по быту

Электроприборы могут быть выключены кнопкой, но это вовсе не значит, что они перестали потреблять энергию. Большая часть бытовой техники продолжает работать в режиме ожидания, медленно, но стабильно увеличивая суммы в квитанциях за свет. Эти траты незаметны день ото дня, но за месяц они превращаются в ощутимую нагрузку на бюджет. При этом простое отключение техники от сети не только помогает сэкономить, но и защищает устройства от скачков напряжения. Об этом сообщает дзен-канал INMYROOM.

Почему "выключенные" приборы продолжают тратить электричество

Современная техника устроена так, чтобы быть всегда готовой к работе. Индикаторы, часы, модули Wi-Fi, блоки питания — всё это требует энергии даже тогда, когда устройство не используется напрямую. Такой режим называют спящим или режимом ожидания.

Проблема в том, что в квартире таких приборов десятки. По отдельности они потребляют немного, но в сумме дают значительный расход. Именно поэтому счета за электричество растут, даже если кажется, что дома никто не пользуется техникой.

Телевизор и цифровая приставка

Телевизор есть почти в каждой квартире, а иногда и не один. Он может стоять в гостиной, на кухне или в спальне. После выключения пультом устройство не обесточивается полностью, а переходит в режим ожидания.

Один "выключенный" телевизор потребляет около 25 ватт в сутки. Почти всегда к нему подключена цифровая или спутниковая приставка, которая тоже остаётся в сети. В совокупности эти устройства расходуют 150-200 ватт в сутки, что за месяц превращается примерно в 6 киловатт-часов. Если таких комплектов в квартире два или три, итоговая цифра становится заметной.

Компьютер и ноутбук

Стационарный компьютер даже в выключенном состоянии, но подключённый к розетке, продолжает потреблять около 100 ватт в сутки. За месяц это примерно 3 киловатт-часа. Ноутбук экономичнее, однако и он "съедает" порядка 70 ватт в сутки, если зарядное устройство постоянно находится в сети.

Особенно энергозатратным становится спящий режим. Если оставлять компьютер или ноутбук в нём на ночь, объём потреблённой электроэнергии может увеличиваться вдвое. Для техники это удобно, но для бюджета — не всегда оправдано.

Холодильник: исключение из правил

Холодильник - один из самых энергоёмких приборов в доме, но и самый необходимый. В среднем он потребляет около 750 ватт в сутки, что составляет примерно 22-23 киловатт-часа в месяц. В отличие от телевизора или компьютера, отключать его от сети нельзя.

Однако на расход энергии влияет окружающая среда. Чем выше температура на кухне, тем интенсивнее работает компрессор. Именно поэтому холодильник не рекомендуют ставить рядом с духовкой, варочной панелью или батареей. Правильное расположение помогает снизить нагрузку и продлить срок службы техники.

Электрочайник — лидер по расходу энергии

Несмотря на компактные размеры, электрочайник считается одним из самых прожорливых приборов. Чтобы быстро довести воду до кипения, ему требуется большая мощность. Около часа суммарной работы в течение дня может "украсть" до 3 киловатт-часов.

Частые кипячения небольшого объёма воды значительно увеличивают расход. Особенно это заметно в семьях, где чайник включают по нескольку раз в час.

Микроволновая печь

Средняя мощность СВЧ-печей составляет 1-1,5 киловатта, но это не означает, что прибор постоянно работает на максимуме. Всё зависит от выбранного режима. Быстрый разогрев требует около 0,6 киловатта, разморозка — 0,5-0,8 киловатта, а лёгкий подогрев блюда — примерно 0,1 киловатта.

При этом даже в режиме ожидания микроволновка потребляет около 3 ватт в час. Точное значение зависит от модели, наличия дисплея и электронных часов, которые работают круглосуточно.

Стиральная машина

Стиральная машина в спящем режиме может потреблять до 30 ватт в сутки. Если она постоянно подключена к сети, этот расход накапливается незаметно.

На энергопотребление влияет и способ использования. Частые стирки с полупустым барабаном увеличивают общий расход электричества. При этом чрезмерная загрузка тоже невыгодна — машине требуется больше энергии, чтобы прокрутить тяжёлый барабан и нагреть воду.

Сравнение: спящий режим и полное отключение

Приборы, оставленные в режиме ожидания, потребляют от нескольких ватт до сотен ватт в сутки. Полное отключение от сети сводит этот расход к нулю. Разница особенно заметна при большом количестве техники — телевизорах, приставках, компьютерах, кухонных приборах.

Если сравнить квартиру, где электронику отключают из розеток, и жильё, где техника всегда находится в режиме ожидания, итоговая разница в платёжке может составлять несколько киловатт-часов в месяц.

Плюсы и минусы отключения техники от сети

Отключение приборов имеет очевидные преимущества. Снижается расход электроэнергии, уменьшается нагрузка на сеть, техника защищена от скачков напряжения.

Однако есть и нюансы:

  • не всегда удобно постоянно вынимать вилки из розеток;

  • некоторые устройства сбрасывают настройки или часы;

  • требуется доступ к розеткам.

Для удобства многие используют сетевые фильтры с кнопкой выключения или розетки с таймером.

Советы по экономии электроэнергии шаг за шагом

Начните с техники, которая проста в отключении: телевизоры, приставки, микроволновки, компьютеры. Используйте удлинители с выключателем — одним нажатием можно обесточить сразу несколько приборов. Следите за загрузкой стиральной машины и кипятите в чайнике только нужный объём воды. Пересмотрите расположение холодильника и уберите его подальше от источников тепла. Эти простые шаги дают заметный эффект уже в первый месяц.

Популярные вопросы об энергопотреблении бытовой техники

Что больше всего "ест" электричество дома?

Чаще всего это электрочайник, холодильник и техника, постоянно работающая в режиме ожидания.

Нужно ли отключать телевизор из розетки?

Да, если вы хотите сократить скрытое энергопотребление и защитить устройство от скачков напряжения.

Опасно ли оставлять технику в спящем режиме?

Как правило, нет, но при нестабильной электросети риск повреждений возрастает.

