неподвижная поза
Анастасия Белова Опубликована вчера в 23:26

Йога на сапах: как я научилась находить баланс и укрепить пресс на воде

Йога на сапах: как научиться удерживать баланс и улучшить координацию — тренер по йоге Попова

Йога на сапах — это необычная практика, сочетающая йогу с водными видами спорта. Она проводится на специальной доске (сапборде), и, как правило, практикующие занимаются в спокойной воде. Это направление стало популярным благодаря гавайским сёрферам, которые начали использовать доски для йоги ещё в 1960-х. С начала 2000-х годов йога на сапах получила широкое распространение в США, особенно в прибрежных регионах, и теперь активно развивается по всему миру, включая Россию.

В чём польза йоги на сапах?

Йога на сапах имеет множество преимуществ для здоровья. Она помогает не только укрепить физическое тело, но и стать более сосредоточенным и спокойным.

"Йога на сапах — полезная практика для людей, живущих в мегаполисе. Благодаря работе на нестабильной опоре мы развиваем навыки концентрации и повышаем осознанность. Это важный шаг в мире быстрых технологий", — сказала Татьяна Попова, тренер по йоге и директор Центра ментального фитнеса.

Физические преимущества

Занятия йогой на сапах — это отличная тренировка для вестибулярного аппарата. Постоянная работа на нестабильной доске улучшает чувство равновесия, что полезно как в спорте, так и в повседневной жизни. Упражнения активируют глубокие мышцы стабилизаторы, что помогает поддерживать правильную осанку.

Кроме того, на сапе укрепляются мышцы пресса, спины и плечевого пояса, что способствует нормализации положения позвоночника. Регулярные тренировки развивают мышцы ног, особенно бёдра и икры, а также усиливают силу рук. Все эти тренировки способствуют улучшению выносливости и поддерживают нормальную работу сердечно-сосудистой системы.

Психологические и эмоциональные преимущества

Йога на воде помогает избавиться от стресса и гармонизировать эмоциональное состояние. Звуки природы и движение воды создают атмосферу расслабления, что способствует выработке гормонов счастья. Практикующие учат удерживать внимание на одной точке, что развивает умение быть "здесь и сейчас", важнейший аспект медитации.

Кроме того, занятия на воде положительно влияют на восприятие своего тела и его ощущение в пространстве, улучшая проприоцепцию. Это важная составляющая в мире, где многие из нас теряют связь с собственным телом.

Подготовка к занятиям

Как и в любой другой активности, подготовка к йоге на сапах требует внимательности. Убедитесь, что у вас есть подходящая одежда — купальник или легинсы, которые не ограничивают движения. Возьмите с собой солнцезащитный крем, особенно если планируете тренировки в жаркую погоду. Обязательно носите головной убор, так как вода усиливает солнечные лучи и увеличивает вероятность солнечного удара.

Не забудьте о гидратации и возьмите с собой бутылку воды. Это особенно важно в жаркое время года.

Важные моменты перед тренировкой

Для йоги на сапах потребуется доска с мягким покрытием, а также якорь, чтобы доска не унесло течением. Обратите внимание на место тренировок: выбирайте водоёмы с тихим течением и глубиной хотя бы один метр. Идеальными будут пруды, озёра и заливы. Морские условия тоже подходят для занятий, но они могут значительно усложнить практику.

Погода тоже играет важную роль. Избегайте сильного ветра и волн, так как они могут усложнить занятия. Лучше всего тренироваться в тёплое время года, когда мышцы легко разогреваются.

Основные позы и техники

Для успешной тренировки важно правильно подойти к выбору поз, начиная с самых простых.

Для начинающих:

  1. Поза посоха (Дандасана).

  2. Поза головы к колену (Джану ширшасана).

  3. Поза ребёнка (Баласана).

  4. Поза саранчи (Шалабхасана).

  5. Поза горы (Тадасана).

  6. Поза собаки мордой вниз (Адхо Мукха Шванасана).

  7. Позы воина I и II (Вирабхадрасана I и II).

Для продвинутых:

  1. Поза дерева (Врикшасана).

  2. Поза журавля (Бакасана).

  3. Поза лодки (Навасана).

  4. Стойка на голове (Ширшасана).

Очень важно не забывать про дыхание. Одной из основных техник является полное йоговское дыхание, при котором воздух распределяется по всему телу, от живота до ключиц. Также эффективна техника дыхания Со-Хам, при которой воздух проходит через суженную голосовую щель.

Советы по безопасности

Для безопасных тренировок важно соблюдать несколько простых правил. Следите за техникой: удерживайте вес в центре доски, избегайте резких движений, чтобы не сбить её с равновесия. Проводите занятия в условиях спокойной воды, вдали от сильного ветра и волн.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Используйте спасательный жилет, если не уверены в своих навыках плавания, и обязательно прикрепляйте трос к ноге, чтобы не потерять доску.

Как избежать травм?

Йога на сапах требует внимания и осторожности, так как нестабильная поверхность увеличивает риск травм. Начинайте с простых поз и постепенно усложняйте тренировки. Не стремитесь к идеальной растяжке, так как вода увеличивает нагрузку на мышцы.

Если потеряли равновесие, падайте в сторону, а не на доску. Это поможет избежать ударов о её жесткую поверхность.

Следите за перегревом и переохлаждением: в жаркую погоду носите головной убор и используйте солнцезащитный крем, а в холодной воде занимайтесь в гидрокостюме.

Заключение

Йога на сапах — это не просто тренировка. Это уникальная практика, которая помогает нам найти баланс не только на доске, но и в жизни. Не стремитесь к совершенству с первого раза — падения в воду — это часть процесса. Постепенно осваивайте новые позы, сосредотачивайтесь на дыхании и наслаждайтесь гармонией с природой.

