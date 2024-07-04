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Стамбульские договоренности могут лечь в основу переговоров
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Стамбульские договоренности могут лечь в основу переговоров

Владимир Путин заявил, что договоренности, достигнутые в Стамбуле, могут лечь в основу переговоров.

По словам Путина, достигнутые результаты остаются "на столе" и могут использоваться для основы переговорного процесса с Украиной.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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