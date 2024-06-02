В Стамбуле по непонятным причинам обрушился четырёхэтажный дом. Семь жителей удалось спасти, один погиб, сообщает телеканал Ahaber со ссылкой на пожарную службу.

2 июня в районе провинции Стамбул Кючукчекмедже, расположенном на берегу одноименного озера и Мраморного моря, четырёхэтажный дом обрушился рано утром. Произошло всё примерно в 08:40 (7:40 мск). На место моментально выехала скорая помощь, поисково-спасательные и пожарные группы. Причину обрушения до конца выявить не удалось, эксперты сейчас занимаются этим. Семь человек уже достали из-под развалин дома, один погиб.

Абдулла Гюль, работающий губернатором Стамбула, сказал, что четырёхэтажный жилой дом был построен ещё в 1988 году. Этим он подчеркнул свои догадки, что обрушения здания произошло по причине его физического износа.

Ещё одно предположение высказал архитектор Нихат Шен. По словам специалиста, четырёхэтажное здание вполне могло выйти из строя из-за землетрясений. В эфире для новостного телеканала CNN Turk он заявил, что подобные неприятности, вызванные природой, могут тяжело сказываться на архитектуре города. Мужчина добавил, что порой нельзя увидеть повреждения здания, из-за чего становится невозможным предотвратить их последствия. В конце архитектор Нихат Шен посоветовал пройтись с проверкой по всем домам, построенным до 2000 года.

Фото: Flickr / Pedro Szekely (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)