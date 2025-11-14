Судьба бюста Сталина в Екатеринбурге решена: комиссия вынесла скандальный вердикт

Комиссия по топонимике администрации Екатеринбурга после продолжительных дебатов приняла решение снять с повестки вопрос об установке бюста Иосифа Сталина. В ходе обсуждения участники не смогли прийти к единому мнению, сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин.

Разделенные мнения

Депутат рассказал, что взгляды членов комиссии были сильно разделены, и каждый из них высказывал диаметрально противоположные позиции.

"Решение не принято. Взгляды разделились, они были категоричны и противоположны. Кто-то предлагал провести опрос или даже референдум, звучали и другие предложения, о которых я не буду говорить, чтобы не разжигать", — написал Дмитрий Сергин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Инициатива установки бюста

Предложение установить бюст Иосифу Сталину исходило от нескольких общественных организаций, в том числе регионального "Грузинского общества "Сакартвелло"", Центра Сталина и "Интернационального союза диаспор". Планировалось разместить памятник в районе бульвара на улице Культуры на Уралмаше или на площади перед "Домом офицеров".