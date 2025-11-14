Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Капустный клоп на листе капусты
Капустный клоп на листе капусты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 10:47

Стала использовать перегной и золу вместо азотных удобрений — и капуста больше не растрескивается

Для хорошего урожая капусты важно правильно подготовить почву осенью — агроном

Капуста — одна из самых благодарных культур на огороде, если правильно подойти к её выращиванию. Однако она имеет свои особенности: капуста любит влагу, но не переносит переувлажнения, требует питательных веществ, но не терпит избытка минеральных удобрений. Чтобы в следующем сезоне получить хороший урожай, важно заранее продумать схему посадок, выбрать подходящие сорта и подготовиться к зимним работам.

Посадка капусты: рядом или отдельно?

Многие дачники предпочитают сажать капусту рядом с другими культурами, например, с картофелем. Это помогает сэкономить место на участке. Однако есть несколько нюансов. Кочаны капусты растут крупнее и крепче, если выделить для неё отдельную грядку. При посадке рядом с картошкой капуста получает больше влаги, но увеличивается вероятность появления вредителей — слизней и гусениц, которые быстро находят растения. Поэтому лучше отвести для капусты отдельное место с хорошим освещением и рыхлой почвой.

Что касается соседства с другими растениями, опыт показывает, что хорошие результаты дают посадки рядом с бобовыми, бархатцами и луком. Эти растения не только отпугивают вредителей, но и улучшают структуру почвы. Однако соседство с клубникой и томатами не рекомендуется, так как эти растения вытягивают влагу и мешают нормальному росту кочанов.

Подготовка почвы и уход зимой

Чтобы капуста росла активно и здорово, подготовку почвы нужно начинать осенью. После сбора урожая землю перекапывают неглубоко, вносят перегной и сидераты, такие как рожь, фацелию, бобы или горчицу. Эти растения обогатят почву, и весной можно будет заделать их в землю — она станет более плодородной без добавления минеральных удобрений.

В регионах с холодной зимой важно позаботиться о сохранении полезных микроорганизмов в почве. Для этого грядки полезно засыпать снегом — это предотвратит слишком глубокое промерзание земли. Особенно полезен этот приём для теплиц: под снежным покровом сохраняется влага, а почва весной быстрее прогревается.

Посев и укрытие рассады

Рассаду капусты сеют в марте или начале апреля (в зависимости от региона) — дома или в теплице. Хотя можно выбрать дни для посева по лунному календарю, главное — обеспечить стабильное тепло и влагу для рассады. После того как появятся первые два-три листа, рассаду можно перенести в открытый грунт.

При посадке в каждую лунку кладут немного перегноя, золы и костной муки. Этот набор удобрений вполне достаточно для питания растения в течение всего сезона. Минеральные удобрения, особенно азотные, лучше не использовать: их избыток может привести к тому, что кочаны будут рыхлыми и растрескиваться.

После высадки растения накрывают дугами с лутрасилом или нетканым материалом. Такое укрытие защищает от жары, дождя и вредителей. В начале лета, когда белянки начинают откладывать яйца, на растения можно натянуть сетку. Сетка защитит капусту от вредителей, при этом через неё удобно поливать. Чтобы слизни не подползали снизу, землю вокруг грядки посыпают крупнозернистым песком.

Сорта капусты и их особенности

Для средней полосы и северных регионов лучше выбирать холодостойкие сорта, которые формируют плотные кочаны и долго хранятся. К таким сортам относятся:

  1. Мегатон

  2. Харрикейн

  3. Амагер

  4. Слава

  5. Подарок

На юге можно выращивать и скороспелые сорта капусты, такие как:

  1. Золотой гектар

  2. Июньская

  3. Номер первый

Хорошие результаты также дают китайские виды капусты — пекинская капуста и пак-чой. Пекинка особенно хорошо растёт после уборки чеснока, так как грядка уже удобрена, и растения быстро идут в рост. Главное — укрыть посадки от вредителей и следить за влажностью, чтобы они не пересыхали.

Ошибка-Последствие-Альтернатива

  1. Ошибка: посадка капусты рядом с картофелем или другими культурами, которые вытягивают влагу.
    Последствие: дефицит воды и питательных веществ, что ведёт к плохому росту и малому урожаю.
    Альтернатива: выделить для капусты отдельное место с хорошим освещением и рыхлой почвой.

  2. Ошибка: использование большого количества азотных удобрений.
    Последствие: рыхлые и растрескавшиеся кочаны.
    Альтернатива: использовать перегной, золу и костную муку для питания, чтобы избежать избытка азота.

  3. Ошибка: недооценка необходимости защиты от вредителей.
    Последствие: повреждение капусты белянками, слизнями и другими вредителями.
    Альтернатива: укрытие рассады нетканым материалом, а также использование сеток и песка для защиты от слизней.

Миф и Правда

  1. Миф: капусту можно сажать где угодно, главное — поливать.
    Правда: для успешного роста капусте необходимо хорошее освещение, рыхлая почва и защита от вредителей.

  2. Миф: капуста не требует особой подготовки почвы.
    Правда: для получения хорошего урожая необходимо осенью подготовить почву, внести перегной и сидераты.

  3. Миф: капусту можно удобрять любыми минеральными удобрениями.
    Правда: капуста не переносит избыток азотных удобрений, которые могут привести к растрескиванию кочанов.

Исторический контекст

Капуста была одной из первых овощных культур, выращиваемых людьми. Её история насчитывает несколько тысячелетий: первые упоминания о ней можно найти в Древней Греции и Риме, где она считалась не только пищей, но и средством от множества заболеваний. В Средние века капуста была основным продуктом питания в Европе, благодаря своей долговечности и лёгкости хранения.

Сегодня капуста остаётся одним из самых популярных овощей, и с каждым годом появляются новые сорта, которые адаптированы к различным климатическим условиям и устойчивы к заболеваниям.

Три интересных факта

  1. Капуста относится к древнейшим овощным культурам, её начали выращивать более 2000 лет назад.

  2. В Древнем Риме капусту использовали не только в пищу, но и как средство от бессонницы и воспалений.

  3. Существует более 400 различных сортов капусты, включая белокочанную, краснокочанную, пекинскую и брокколи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Влажная ива увеличивает риск поражения молнией, уточнила Эма Новотна сегодня в 8:07
Из-за одного дерева на участке начала сыреть стена — причина не укладывается в голове

Не позволяйте деревьям разрушать ваш дом! Узнайте, какие виды опасны для фундамента и коммуникаций и как избежать неприятных последствий.

Читать полностью » Горячий раствор биопорошка снижает активность лис, заявили специалисты Lawn Tech сегодня в 7:58
Нашла в саду ямы и перевёрнутые баки — простое средство из дома прекратило ночные налёты лис

Неожиданное применение стирального порошка способно спасти ваш сад этой зимой. Эксперты раскрыли, как простое средство из прачечной помогает отпугнуть лис и защитить участок.

Читать полностью » Правильный полив предотвращает гниение корней — агроном Ирина Соколова сегодня в 7:23
Я перестала поливать холодной водой — и вот как это изменило состояние моих растений

Избегайте распространенных ошибок, чтобы ваши цветы радовали здоровым ростом и яркими красками.

Читать полностью » Регулярная осенняя обрезка сдерживает разрастание ежевики — по данным агрономов сегодня в 6:45
Ежевика превратила сад в колючую стену — один ноябрьский приём вернул контроль за час

Колючая ежевика может незаметно захватить сад, но именно в ноябре появляется шанс обернуть ситуацию в свою пользу и подготовить участок к более спокойному сезону.

Читать полностью » Хлорофитум помогает улучшить влажность и качество воздуха — агроном Ксения Давыдова сегодня в 6:23
Раньше не знала, что хлорофитум может делать с воздухом — теперь не могу без него

Устали от загрязненного воздуха? Узнайте, как хлорофитум очищает воздух и помогает бороться с загрязнениями и микробами, создавая здоровую атмосферу в вашем доме!

Читать полностью » Фиалки успешно цветут рядом с хостами в мягкой тени — по данным ботаников сегодня в 5:38
Тенистый сад казался скучным — пока не посадила эти цветы: вот что изменилось

Фиалки — идеальный выбор для тенистых садов: откройте их секреты и узнайте, как они гармонично вписываются между папоротниками и хостами.

Читать полностью » Цитрусовые растения борются с патогенными микроорганизмами — рекомендации Сабины Дельмановой сегодня в 5:23
Не верила, что растения могут очистить воздух, пока не попробовала мандарин и эвкалипт

Как выбрать комнатные растения, которые помогут очистить воздух и уничтожить вирусы? Узнайте, какие растения обладают антисептическими свойствами и как они влияют на микроклимат в вашем доме.

Читать полностью » Фикус сохраняет декоративность при правильном освещении — агроном Анна Беляева сегодня в 4:37
Мой фикус терял листья, пока я не сделала это — секреты, которые я открыла

Фикус способен радовать густой зелёной кроной, если обеспечить ему правильный уход. Узнайте, какие условия помогают растению быть здоровым, и какие ошибки чаще всего приводят к потере листьев.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Онколог Сергей Иванов: шишка на шее не всегда означает рак
УрФО
В Тюменской области на рынке остаются 1,23 млн кв. метров жилья — аналитики
Авто и мото
Покупка зимних шин: как не ошибиться и выбрать самые безопасные для вашего региона
Питомцы
Тибетский мастиф охранял монастыри и караваны на высотах — кинологи
Спорт и фитнес
Россияне начали тратить в два раза больше на здоровый образ жизни
Еда
Глинтвейн получается ароматным при использовании сухого красного вина — повар
Наука
Плотность нейронных связей объяснила различия интеллекта у молодых людей — Кристина Стаммен
Красота и здоровье
Японская поза сэйдза улучшает осанку и снимает нагрузку с поясницы — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet