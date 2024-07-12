Врач-кардиолог Андрей Кондрахин подчеркнул, что ходьба по лестнице является эффективным способом тренировки сердца, помогая ему справляться со стрессом. Такая активность укрепляет мышцы, снижает уровень адреналина, выделяющегося при стрессе, что негативно влияет на сердце.
Регулярное движение стимулирует кровоснабжение, полезно для сердечно-сосудистой системы и мозга.
Кондрахин порекомендовал минимум 30 минут интенсивной ходьбы в день как базовую нагрузку для поддержания сердечной функции, особенно у пожилых. Ходьба по лестнице также снижает стресс и негативные эмоции за счет сжигания адреналина.
Фото: commons.wikimedia.org/Dietmar Rabich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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