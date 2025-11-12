Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ходьба по лестнице
Ходьба по лестнице
© commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 17:10

Хожу по лестнице вместо спортзала — тело подтянулось, а живот исчез сам собой

Тренировка на лестнице помогает сжечь до 9 калорий в минуту — врачи-кардиологи

Ты можешь сжигать до девяти калорий в минуту и при этом прокачивать всё тело — от плеч до икр. Для этого достаточно отказаться от лифта и выбрать лестницу. Простое решение, которое делает чудеса с выносливостью, фигурой и даже настроением.

Почему лестница — лучший тренажёр

Кардионагрузка на лестнице сочетает в себе аэробику и силовую работу. Каждый шаг активирует мышцы ног, ягодиц, пресса и спины. В отличие от ровной пробежки, подъём по ступеням заставляет тело работать в разных плоскостях, а значит, улучшает координацию и баланс.
Кроме того, подъём по лестнице помогает укрепить сердечно-сосудистую систему. Уже через пару недель регулярных занятий можно заметить, что дыхание становится глубже, а утомляемость — меньше.

Как выполнять тренировку

Для занятия подойдёт любая лестница — в доме, офисе, парке или торговом центре. Главное — удобная обувь с амортизирующей подошвой и немного энтузиазма.
Тренировка строится по интервальному принципу — каждые две минуты меняй темп и интенсивность. Следи за осанкой: плечи расправлены, пресс подтянут, руки активно работают.

  1. Поднимайся шагом, затем спускайся.

  2. Поднимайся лёгким бегом, спускайся пешком.

  3. Беги вверх и вниз без пауз.

  4. Ускорься до спринта вверх, спускайся спокойно.

  5. Пробуй подниматься через ступеньку, сохраняя равновесие.

  6. Спринтуй через ступеньку — и почувствуй, как горят мышцы.

Советы шаг за шагом

  • Разогрей мышцы лёгкой ходьбой или растяжкой перед началом.

  • Используй фитнес-трекер, чтобы отслеживать пульс и калории.

  • Не держись за перила — руки должны работать.

  • Начни с 10 минут и постепенно увеличивай время до 20-25.

"Моя подруга забралась на небоскрёб Bell Atlantic Tower в Филадельфии и победила в своей возрастной категории", — отметила журналист Эрин Курдмила.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пропуск разминки.
    Последствие: риск травм коленей и голеностопа.
    Альтернатива: 3-5 минут динамической растяжки.

  • Ошибка: тренировка без обуви с поддержкой.
    Последствие: болевые ощущения в суставах.
    Альтернатива: кроссовки для бега с мягкой подошвой.

  • Ошибка: спешка без контроля дыхания.
    Последствие: головокружение, усталость.
    Альтернатива: дыши ровно, в ритме шагов.

А что если нет лестницы?

Заменить упражнение можно степ-платформой, бордюром или низкой скамьёй. Даже короткая сессия на месте активирует те же мышцы и принесёт похожий эффект.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • не требует оборудования и вложений;

  • эффективна для похудения и укрепления мышц;

  • доступна в любое время и месте.

Минусы:

  • повышенная нагрузка на суставы при избыточном весе;

  • требует контроля техники и постепенности.

FAQ

Как часто тренироваться?
Достаточно 3-4 раз в неделю, по 15-25 минут.

Можно ли совмещать с другими нагрузками?
Да, это отличное дополнение к силовым или беговым тренировкам.

Сколько калорий сжигается?
В среднем — 8-9 калорий в минуту, в зависимости от веса и темпа.

Мифы и правда

  • Миф: тренировки на лестнице подходят только спортсменам.
    Правда: интенсивность можно регулировать под любой уровень подготовки.
  • Миф: от кардионагрузки пропадают мышцы.
    Правда: при умеренной частоте занятий происходит тонизация, а не потеря мышечной массы.
  • Миф: без спортивного инвентаря нельзя добиться результата.
    Правда: лестница — универсальный тренажёр, доступный каждому.

Исторический контекст

Идея использовать лестницы как средство тренировки возникла ещё в середине XX века, когда физиологи изучали влияние вертикальной нагрузки на выносливость. Сегодня этот принцип лег в основу таких соревнований, как Fight for Air Climb, проводимых Американской лёгочной ассоциацией.

3 интересных факта

  • За один подъём по десяти этажам можно потратить до 100 калорий.

  • Всего 5 минут интенсивного шага вверх повышают уровень эндорфинов.

  • Тренировка на лестнице укрепляет кости и предотвращает остеопороз.

Поднимайся выше не только по ступеням, но и к своей лучшей версии — каждый шаг, каждая капля пота становятся вкладом в уверенность, силу и энергию, которыми можно делиться с другими: пусть твой пример вдохновит тех, кто ещё выбирает лифт вместо движения, ведь настоящая победа начинается там, где ты делаешь первый шаг навстречу себе, здоровью и жизни без границ — шаг, который объединяет всех нас в стремлении быть активнее, сильнее и добрее к своему телу и миру вокруг.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнение Step and Shake укрепляет ягодицы — фитнес-инструктор Курдила сегодня в 9:10
Надела резинку на ноги и сделала пару шагов — тело подтянулось само собой

Весёлое упражнение, которое помогает не только укрепить ягодицы, но и снять стресс. Простое движение с лентой — и настроение взлетает.

Читать полностью » Ходьба с ускорениями увеличивает сжигание жира на 36% — тренер Курдила сегодня в 8:10
Добавила одно движение к прогулке — и живот стал уходить на глазах

Простая прогулка может стать мощным инструментом для сжигания жира — если добавить к ней короткие всплески интенсивной кардио-нагрузки.

Читать полностью » Методика идеальных ног и ягодиц разработана фитнес-экспертом Мишель Олсон сегодня в 7:10
Присела у стула пару минут в день — и через неделю удивилась результату

Открой секрет идеальных ног с упражнением от фитнес-эксперта Мишель Олсон. Простое движение, которое превращает домашнюю тренировку в профессиональную.

Читать полностью » Семья поддержала автора во время работы над книгой — психологи сегодня в 6:10
Мы взяли две награды SELF — я заново поверила в смысл нашей работы

Эта неделя напомнила, как важно замечать добро, силу и благодарность вокруг. Девять простых вещей, которые подарили новые смыслы и энергию.

Читать полностью » Актриса Брианна Браун создала меню без сахара и молока — нутриционисты сегодня в 5:10
Отказалась от глютена — и не ожидала, как быстро изменилось самочувствие

Актриса из "General Hospital" придумала меню для бранча без глютена, сахара и молочных продуктов — лёгкое, полезное и подходящее для всех гостей.

Читать полностью » Смешал казеин и тренировки — вот что вышло: вы не поверите результату сегодня в 4:22

Казеиновый протеин: стоит ли использовать его для набора мышечной массы? Узнайте о плюсах, минусах и научных данных, чтобы сделать правильный выбор.

Читать полностью » Упражнение с эспандером активирует глубокие мышцы рук — кинезитерапевты сегодня в 4:10
Подняла ленту над головой всего 12 раз — и забыла про дряблость на руках

Готовим руки к майкам и топам: одно упражнение с резиновой лентой поможет подтянуть трицепсы, убрать дряблость и вернуть рельеф дома или в поездке — быстро и безопасно.

Читать полностью » Думал, что углеводы после тренировки — это обязательно: но оказывается, что всё не так сегодня в 3:33

В этом материале вы можете узнать, действительно ли углеводное окно важно для восстановления после тренировки, или это всего лишь миф.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Из Тюмени запущен первый прямой рейс на вьетнамский остров Фукуок
Садоводство
Укроп прорастает раньше других культур после зимнего посева
Авто и мото
АВТОВАЗ полностью решил проблему с рулём у Lada Largus — пресс-служба компании
УрФО
В новогоднюю ночь на сцене Екатеринбурга встретятся "Краски", "Ласковый май" и "Отпетые мошенники"
Садоводство
Почернение листьев груши связано с нехваткой бора и пересушиванием почвы — Андрей Ковалёв
Питомцы
Ласки снижают стресс и укрепляют доверие питомца к человеку
Спорт и фитнес
Дождь помогает многим людям почувствовать спокойствие — психологи
Культура и шоу-бизнес
Тайлер Поузи дебютирует в режиссуре с триллером "Трезвый дом" — Deadline
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet