Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ходьба по лестнице
Ходьба по лестнице
© commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 9:10

Лестница против беговой дорожки: кто победит в битве за выносливость тела

Учёные ACE: дыхание сбивается при подъёме по лестнице, даже если вы в форме

Кажется странным: вы регулярно бегаете, ходите в спортзал, но стоит пройтись по лестнице — и дыхание сбивается, будто вы не тренировались вовсе. Такое ощущение знакомо даже тем, кто способен пробежать полумарафон. Почему же подъем по ступенькам превращается в мини-испытание?

Почему лестница — особый вид нагрузки

Подъем по лестнице — это движение по вертикали. Когда вы идёте или бежите по горизонтальной поверхности, тело работает в другом режиме. На лестнице мышцы ног, сердечно-сосудистая система и дыхание должны синхронизироваться в условиях большей нагрузки. С каждым шагом вверх вы фактически преодолеваете собственный вес, а не просто перемещаетесь вперёд.

"Даже при хорошей физической форме движение по вертикали требует отдельной адаптации организма", — отметил главный физиолог Американского совета по физическим упражнениям Седрик Икс. Брайант.

Он объясняет, что привычные кардиотренировки не полностью подготавливают тело к лестничному подъёму. Это другой тип работы для сердца и лёгких, особенно если вы не тренируете именно этот навык.

Советы шаг за шагом

Чтобы перестать задыхаться на лестнице, попробуйте скорректировать тренировки:

  • Замените привычный эллипсоид на StairMaster или степпер — они моделируют движение вверх.

  • На беговой дорожке установите наклон 10-15 %.

  • Добавьте в маршрут пробежек холмы и возвышенности.

  • Выполняйте упражнения для ног: приседания, выпады, шаги на платформу — это укрепит мышцы, отвечающие за подъем.

Даже 10 минут такой нагрузки 2-3 раза в неделю заметно улучшат выносливость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заниматься только ровными тренировками — бегом или ходьбой по прямой.
  • Последствие: лёгкие и мышцы не адаптируются к вертикальной нагрузке, поэтому при подъёме по лестнице сердце бьётся чаще, дыхание сбивается.
  • Альтернатива: добавить лестничные тренировки или упражнения с подъемом тела — степ-аэробику, марш на платформе, работу с наклоном дорожки.

А что если я всё равно задыхаюсь?

Даже у выносливых людей реакция организма на подъём может отличаться. Иногда дело не в форме, а в физиологических особенностях: анатомии дыхательных путей, чувствительности к углекислому газу или уровне стресса. Если отдышка сильная или сопровождается болью в груди, стоит обратиться к врачу — иногда за этим могут стоять проблемы с сердцем или лёгкими.

Плюсы и минусы лестничных тренировок

Плюсы:

  • Быстро повышают выносливость.

  • Активно укрепляют ягодицы, бедра и икры.

  • Развивают сердечно-сосудистую систему эффективнее, чем бег по ровной поверхности.

Минусы:

  • Могут перегружать колени при неправильной технике.

  • Требуют восстановления, особенно если вы не привыкли к такой нагрузке.

Используйте качественную спортивную обувь с амортизацией — кроссовки для трейл-раннинга подойдут идеально.

FAQ

Как часто можно тренироваться на лестнице?
2-3 раза в неделю достаточно, чтобы адаптировать организм и улучшить дыхание.

Что выбрать — StairMaster или беговую дорожку с наклоном?
StairMaster точнее имитирует лестницу, но дорожка удобнее для постепенной адаптации.

Почему дыхание сбивается быстрее, чем при беге?
При подъёме тело тратит больше энергии на подъём веса, а дыхание ускоряется, чтобы компенсировать дефицит кислорода.

Мифы и правда

  • Миф: если вы тренированы, задыхаться на лестнице — ненормально.
    Правда: даже спортсмены сталкиваются с этим, потому что не тренируют именно вертикальные движения.
  • Миф: лестничная тренировка вредна для суставов.
    Правда: при правильной технике она безопасна, а укрепленные мышцы коленей даже снижают риск травм.
  • Миф: отдышка всегда говорит о плохой форме.
    Правда: иногда это просто реакция организма на непривычную нагрузку.

Интересные факты

  1. Подъём по лестнице в течение 10 минут сжигает почти столько же калорий, сколько 30-минутная прогулка.

  2. Участники исследований, добавившие подъёмы по ступенькам в свой день, улучшали показатели выносливости уже через месяц.

  3. Лестничные тренировки особенно полезны для офисных работников — они компенсируют малоподвижный образ жизни.

Исторический контекст

Первые лестничные тренировки появились в 1970-х, когда тренеры заметили, что бегуны, включавшие ступени в подготовку, быстрее улучшали результаты. Позже этот метод адаптировали в фитнес-индустрии — так появился StairMaster, ставший символом кардиозалов 1980-х.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалист: три типа упражнений помогают ускорить метаболизм после 40 лет сегодня в 3:26
Жир на животе тает на глазах: метод, который опровергает все мифы

Перименопауза бросает вызов нашей фигуре, но это не приговор. Узнайте, какие три типа упражнений помогут перезапустить метаболизм и справиться с изменениями.

Читать полностью » Фитнес-тренер Майкл Оладжиде: прыжки на скакалке сжигают до 10 калорий в минуту сегодня в 3:10
Прыгаешь — и время исчезает: как простое движение превращает тело в энергию

Эта 20-минутная тренировка со скакалкой сочетает кардио и силовые упражнения, сжигает более 200 калорий и подходит даже для дома.

Читать полностью » Диетологи: для роста мышц после 50 нужно 1.6 г белка на кг веса сегодня в 2:26
Мышцы после 50 можно разбудить: три неожиданных правила питания

Возраст — не помеха для силы и здоровья. Узнайте, как перезапустить обмен веществ и укрепить тело после 50 с помощью грамотных тренировок и питания.

Читать полностью » Тренировка Gliding от Минди Милреа помогает укрепить мышцы и сжечь калории за месяц сегодня в 2:10
Ковёр вместо спортзала: хитрость, которая делает мышцы стальными прямо в спальне

Уникальный метод Mindy Mylrea превращает обычное скольжение в мощное средство для сжигания калорий и формирования тела. Узнайте, как работает этот эффект.

Читать полностью » Фитнес-тренер: первые видимые результаты тренировок появляются через 4-8 недель сегодня в 1:15
Ваше тело меняется уже сейчас: что происходит до того, как вы увидите результат

Сколько времени нужно, чтобы увидеть первые результаты от тренировок? Путь тела к трансформации состоит из нескольких этапов, у каждого свои сроки и награды.

Читать полностью » Программа пилатеса Лары Хадсон помогает улучшить тонус рук и осанку за четыре недели сегодня в 1:10
Упругие руки и красивая осанка: простая тренировка с гантелями, которая меняет тело за месяц

Эта простая программа поможет подтянуть руки и плечи без перегрузок и спортзала. Несколько лёгких упражнений с гантелями — и через месяц тело станет сильнее и стройнее.

Читать полностью » Йога с калистеникой укрепила тело Дженнифер Энистон — заявила тренер Мэнди Ингбер сегодня в 0:10
Стресс уходит, мышцы просыпаются: как йога в стиле Дженнифер Энистон работает на результат

Дженнифер Энистон рассказывает, как йога помогла ей не только обрести идеальную форму, но и вернуть душевное равновесие после трудного периода.

Читать полностью » Гребной тренажер: как эффективно сжигать калории и укреплять мышцы вчера в 23:26
Гребём и укрепляемся: этот тренажер заставляет тело худеть с улыбкой

Гребной тренажер — это не только кардионагрузка, но и силовая тренировка. Узнайте, как он помогает укрепить мышцы и сжигать калории.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
UNRAE: продажи новых автомобилей в Италии в октябре 2025 года снизились на 0,6%
Красота и здоровье
Врач Карпенко: кофе может вызывать гастрит и нарушения работы нервной системы
Садоводство
Крапива и одуванчик улучшают структуру почвы и повышают её плодородие
Культура и шоу-бизнес
Риз Уизерспун рассказала, что Дженнифер Энистон сохранила дружеские отношения с Брэдом Питтом — подкаст Armchair Expert
Красота и здоровье
Дисбиоз кишечника нарушает баланс микрофлоры и влияет на общее здоровье — Екатерина Киселёва
Еда
Салат Фантазия с курицей идеален для праздничного стола благодаря простым ингредиентам
Еда
Фаршированные шампиньоны с куриным фаршем запекаются с сыром до румяной корочки
Еда
Салат с сыром страчателла готовится с листьями салата, маслинами и бальзамическим соусом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet