Не ржавеет — но и не прижилась: почему автопром так и не полюбил нержавеющую сталь

Нержавеющая сталь давно ассоциируется с долговечностью и устойчивостью к коррозии, поэтому идея использовать её в автомобильных кузовах кажется почти безупречной. Однако автопром по-прежнему делает ставку на другие материалы, и у этого выбора есть вполне рациональные причины. Вопрос упирается не только в технологии, но и в экономику, эстетику и реальные сценарии эксплуатации машин. Об этом рассказал портал 110 km.ru.

Исторические эксперименты с нержавейкой

Интерес к нержавеющей стали в автопроме возник не вчера. Ещё в 1930-х годах Ford выпустил небольшую серию автомобилей с кузовами из этого материала. Эксперимент оказался показателен: машины отлично сохранились и практически не пострадали от коррозии даже спустя десятилетия. Тем не менее идея так и не получила развития, оставшись скорее техническим курьёзом, чем новым стандартом отрасли.

При этом в серийном производстве автоконцерны давно делают ставку на более привычные решения, включая оцинковку кузова автомобиля, которая обеспечивает защиту металла от ржавчины без радикального усложнения производства. Такой подход оказался заметно более сбалансированным по затратам и ресурсу.

Производственные и технологические ограничения

Основной барьер — сложность обработки. Нержавеющая сталь заметно твёрже обычной, из-за чего штамповочное оборудование быстрее изнашивается. Это ведёт к росту расходов и необходимости чаще менять инструменты. Сварка и сборка таких кузовов также требуют специальных технологий, что дополнительно усложняет производственный цикл и увеличивает время выпуска автомобилей.

Есть и визуальный аспект. Классическая нержавейка редко окрашивается и сохраняет характерный металлический блеск. Для части покупателей это плюс, но для массового рынка — ограничение, так как исчезает привычное разнообразие цветов и вариантов персонализации. К тому же отполированная поверхность легко покрывается царапинами и следами прикосновений, что быстро снижает эффект "новизны".

Эксплуатация, ремонт и рыночная логика

Отдельного внимания заслуживает ремонтопригодность. Даже небольшая вмятина на кузове из нержавейки требует сложной и дорогой работы, поскольку вернуть идеально ровную поверхность гораздо труднее, чем у окрашенной стали. Простая покраска здесь не решает проблему.

Кроме того, в реальной эксплуатации кузов автомобиля страдает не только от времени, но и от внешней среды. Зимой на металл активно воздействуют дорожные реагенты, грязь и влага, и даже устойчивые материалы требуют дополнительного ухода. На фоне этого преимущества нержавейки оказываются менее значимыми, чем кажется на бумаге.

Исключения, подтверждающие правило

Самым известным примером автомобиля из нержавеющей стали долгое время оставался DeLorean DMC-12, прославившийся благодаря кино. Уже в наше время к этой идее вернулась Tesla, представив Cybertruck. Инженеры компании упростили задачу, используя плоские панели и угловатые формы, что снизило сложность производства. Однако даже этот проект остаётся скорее экспериментом, чем новым трендом.