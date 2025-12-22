Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
DeLorean
DeLorean
© commons.wikimedia.org by JMortonPhoto.com & OtoGodfrey.com is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 13:17

Не ржавеет — но и не прижилась: почему автопром так и не полюбил нержавеющую сталь

Автопром отказался от кузовов из нержавеющей стали из-за сложности производства — 110 km.ru

Нержавеющая сталь давно ассоциируется с долговечностью и устойчивостью к коррозии, поэтому идея использовать её в автомобильных кузовах кажется почти безупречной. Однако автопром по-прежнему делает ставку на другие материалы, и у этого выбора есть вполне рациональные причины. Вопрос упирается не только в технологии, но и в экономику, эстетику и реальные сценарии эксплуатации машин. Об этом рассказал портал 110 km.ru.

Исторические эксперименты с нержавейкой

Интерес к нержавеющей стали в автопроме возник не вчера. Ещё в 1930-х годах Ford выпустил небольшую серию автомобилей с кузовами из этого материала. Эксперимент оказался показателен: машины отлично сохранились и практически не пострадали от коррозии даже спустя десятилетия. Тем не менее идея так и не получила развития, оставшись скорее техническим курьёзом, чем новым стандартом отрасли.

При этом в серийном производстве автоконцерны давно делают ставку на более привычные решения, включая оцинковку кузова автомобиля, которая обеспечивает защиту металла от ржавчины без радикального усложнения производства. Такой подход оказался заметно более сбалансированным по затратам и ресурсу.

Производственные и технологические ограничения

Основной барьер — сложность обработки. Нержавеющая сталь заметно твёрже обычной, из-за чего штамповочное оборудование быстрее изнашивается. Это ведёт к росту расходов и необходимости чаще менять инструменты. Сварка и сборка таких кузовов также требуют специальных технологий, что дополнительно усложняет производственный цикл и увеличивает время выпуска автомобилей.

Есть и визуальный аспект. Классическая нержавейка редко окрашивается и сохраняет характерный металлический блеск. Для части покупателей это плюс, но для массового рынка — ограничение, так как исчезает привычное разнообразие цветов и вариантов персонализации. К тому же отполированная поверхность легко покрывается царапинами и следами прикосновений, что быстро снижает эффект "новизны".

Эксплуатация, ремонт и рыночная логика

Отдельного внимания заслуживает ремонтопригодность. Даже небольшая вмятина на кузове из нержавейки требует сложной и дорогой работы, поскольку вернуть идеально ровную поверхность гораздо труднее, чем у окрашенной стали. Простая покраска здесь не решает проблему.

Кроме того, в реальной эксплуатации кузов автомобиля страдает не только от времени, но и от внешней среды. Зимой на металл активно воздействуют дорожные реагенты, грязь и влага, и даже устойчивые материалы требуют дополнительного ухода. На фоне этого преимущества нержавейки оказываются менее значимыми, чем кажется на бумаге.

Исключения, подтверждающие правило

Самым известным примером автомобиля из нержавеющей стали долгое время оставался DeLorean DMC-12, прославившийся благодаря кино. Уже в наше время к этой идее вернулась Tesla, представив Cybertruck. Инженеры компании упростили задачу, используя плоские панели и угловатые формы, что снизило сложность производства. Однако даже этот проект остаётся скорее экспериментом, чем новым трендом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Засоренный катализатор снижает мощность двигателя — автоэксперт сегодня в 0:53
В сервисе сказали менять катализатор: сделал иначе — и вот уже год без проблем

Засорившийся катализатор может дорого обойтись, но иногда его удаётся оживить без замены. Автослесарь объяснил, какие способы применяют и где риски.

Читать полностью » Электронный стояночный тормоз упростил компоновку салона — BGR вчера в 21:30
Кнопка вместо ручника: незаметное решение, которое полностью перевернуло дизайн современных машин

Электронный стояночный тормоз изменил не только управление автомобилем, но и сам подход к проектированию салона и электронных систем.

Читать полностью » Некачественный бензин может привести к ремонту двигателя стоимостью до 1 млн рублей — автоэксперты вчера в 20:58
Эта ошибка на АЗС может стоить до миллиона рублей — и вы узнаете о ней слишком поздно

Как распознать некачественный бензин до серьезных поломок и лишних расходов: простые признаки, поведение двигателя и меры, которые помогут снизить риск.

Читать полностью » Дистанция в 15–20 метров помогает экономить топливо в городе — автоэксперт вчера в 16:34
Холостой ход — пожиратель топлива: перестал греть машину по 10 минут и вот результат

Реже заезжать на АЗС можно без сомнительных "лайфхаков": достаточно изменить привычки за рулём. Моторист объяснил, как найти экономичный режим на трассе и в городе.

Читать полностью » Неправильная мойка и шиномонтаж приводят к коррозии колесных дисков — автоспециалисты вчера в 12:57
Диски выглядят нормально — а деньги уже "утекают": ошибка, которую совершают почти все водители

Колесные диски ежедневно принимают на себя удары, реагенты и влагу. Почему они изнашиваются быстрее и какой способ реально помогает продлить их срок службы без лишних затрат.

Читать полностью » Полный бак увеличивает массу автомобиля и расход топлива — моторист вчера в 8:03
Полный бак на АЗС — ловушка для водителя: вот три скрытые опасности

Заправка "до полного" удобна, но иногда приносит больше минусов, чем кажется — от лишнего расхода до рисков с топливом. Моторист объяснил, когда лучше остановиться раньше.

Читать полностью » Автомобили без катализатора могут пройти техосмотр при соблюдении норм выхлопа — владелец автосервиса вчера в 4:39
Новые правила техосмотра удивили водителей: один пункт решает всё

Новые правила техосмотра в 2025 году усложнили жизнь владельцам машин без катализатора. Разбираемся, при каких условиях ТО все же можно пройти.

Читать полностью » Низкооктановое топливо вредит современным двигателям — моторист вчера в 0:48
Раньше ездил на другой конец города за дешёвым топливом, теперь знаю секрет

Сэкономить на заправке реально, но не с помощью сомнительных присадок и "хаков". Моторист объяснил, какие решения дают выгоду без риска для авто.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Повышение зарплат в Крыму отражает положительные экономические тенденции
Дом
В интерьерах 2026 года заменят геометрию и принты на многослойные фактуры — Федор Васильев
ЮФО
Спрос на высокотехнологичные подарки увеличился в Краснодарском крае
Туризм
Для первой поездки на Маврикий рекомендуют север и запад острова — турагенты
Общество
Бездумная скупка дешевой одежды вредит экологии — модельер Ярмольник
Питомцы
Кошка вынашивает котят от 58 до 72 дней — ветеринар
Красота и здоровье
Простуда на ногах может вызвать интоксикацию сердца — врач Жемчугов
Красота и здоровье
Пьют на убой: Мясников предупредил о смертельной угрозе из-за алкоголя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet