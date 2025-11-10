Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Топпер на кровати
Топпер на кровати
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 8:33

Как я отмываю матрас от въевшихся пятен: бюджетные средства для очистки

Как очистить матрас от пятен: уксус, сода и перекись водорода против загрязнений

Матрас — это важный элемент в нашем доме, но со временем на нем неизбежно появляются различные пятна: от косметики, крови, мочи и пота. Такие загрязнения не только портят внешний вид изделия, но и могут стать причиной неприятных запахов. Очистить матрас от пятен можно без использования агрессивных химических средств, используя доступные и бюджетные средства. Однако важно действовать аккуратно, чтобы не повредить материал и избежать излишнего намокания, которое может привести к деформации или появлению плесени.

1. Как избавиться от пятен косметики: помада, тональный крем и другие средства

Косметика может оставлять стойкие пятна на ткани матраса. Для их удаления подойдут такие средства, как мицеллярная вода, столовый уксус с содой или перекись водорода.

  • Мицеллярная вода: Смачивайте ватный диск и аккуратно промакивайте загрязнённое место.
  • Уксус и сода: Смешайте уксус и соду в равных пропорциях до получения пасты. Нанесите пасту на пятно, оставьте на 20-30 минут, затем аккуратно пылесосьте обработанный участок.
  • Перекись водорода: Для стойких пятен используйте перекись, но предварительно проверьте её на незаметном участке ткани, чтобы избежать повреждений.

2. Как вывести пятна крови

Для удаления пятен крови прекрасно подходит перекись водорода.

  • Капните перекись на пятно. Когда появится пена, аккуратно протрите пятно с помощью салфетки, смоченной в холодной воде с солью.
  • Можно также использовать гель для посуды, разведённый с водой. Вспените раствор, смажьте им пятно и пройдитесь мягкой щеткой.
  • Завершите процесс, промыв загрязнённую область холодной водой и аккуратно промокнув её сухой тряпкой.

3. Удаление пятен от пота и мочи

Пятна от пота и мочи могут оставлять желтоватые следы. Для их удаления лучше всего использовать раствор лимонной кислоты или уксуса с водой.

  • Лимонная кислота: Растворите чайную ложку лимонной кислоты в стакане воды. Распылите раствор на пятно и оставьте на 20 минут, затем промокните место чистой тканью.
  • Уксус с водой: Разведите уксус с водой в соотношении 1:1, распылите на пятно, оставьте на 20 минут и снова промокните чистой тканью.
  • Для усиления эффекта можно также использовать смесь из воды, уксуса, порошка для стирки и соды.

4. Как освежить матрас и избавиться от неприятных запахов

Если вы хотите освежить матрас и избавиться от неприятных запахов, попробуйте следующие способы:

  • Пищевая сода: Обильно посыпьте матрас содой и оставьте на 12 часов. Затем тщательно пропылесосьте.
  • Раствор уксуса с водой: Разведите уксус с водой и распылите раствор по поверхности матраса. Оставьте на некоторое время, а затем вытрите матрас сухим полотенцем.
  • Смесь воды, соды и эфирного масла: Используйте эту смесь для распыления на матрас, чтобы не только избавиться от запахов, но и придать свежий аромат.

Ошибки при очистке и их последствия:

Ошибка Последствие Альтернатива
Чрезмерное увлажнение матраса Появление плесени и деформация наполнителя Использовать минимум воды и применять только мягкие средства
Не проверка действия химического средства на незаметном участке Повреждение ткани или цвет матраса Протестировать средство на маленьком участке перед использованием
Использование агрессивных химикатов для ткани Повреждение ткани матраса Использовать мягкие средства, такие как сода, уксус, лимонная кислота

Частые вопросы:

Как часто нужно очищать матрас от пятен?
Рекомендуется регулярно проверять матрас на наличие пятен и устранять их сразу, чтобы избежать закрепления загрязнений.

Можно ли использовать перекись водорода для всех типов матраса?
Перекись водорода подходит для большинства тканей, но перед применением её лучше протестировать на незаметном участке, чтобы убедиться, что она не повредит материал.

Как часто нужно освежать матрас?
Для поддержания чистоты и устранения запахов, рекомендуется освежать матрас раз в 2-3 месяца, особенно если он подвержен интенсивному использованию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сделала простую деталь за диваном — и интерьер будто из журнала сегодня в 0:16

Стена за диваном может стать главным украшением гостиной. Реечные панели, текстиль, гипсокартон и колор-блокинг помогут создать стильный акцент без капитального ремонта.

Читать полностью » Пятна крови больше не страшны: использую 3 простых шага, которые работают без химии вчера в 23:29

Почему пятна крови так сложно вывести с ткани и какие средства действительно работают: домашние рецепты, аптечные составы и профессиональные советы.

Читать полностью » Открыла шкаф — запах дачи: один простой шаг вернул белью настоящую свежесть вчера в 22:21

Почему чистое бельё пахнет сыростью и как вернуть ему аромат свежести: пошаговый метод с уксусом, содой и правильной сушкой.

Читать полностью » Мыла окна часами и всё зря — пока не попробовала этот способ: без разводов и следов вчера в 21:12

Забываем про газеты и дорогие спреи: как мыть окна по методу профессионалов — без разводов, быстро и с помощью трёх простых инструментов.

Читать полностью » Стираю даже то, что раньше относила в химчистку: техника умеет больше, чем кажется вчера в 20:04

Подушки, кеды, игрушки и даже рюкзаки — стирать можно! Рассказываем, какие вещи смело отправлять в машинку и как это делать без вреда.

Читать полностью » Организованная столешница сокращает время готовки на 20 % — данные специалистов вчера в 19:08
Минимум предметов — максимум удобства: как приручить кухонную столешницу

Как освободить столешницу и вдохнуть в кухню порядок: 17 идей, которые делают пространство стильным, удобным и легко поддерживаемым.

Читать полностью » Ревизия и единые вешалки помогают сократить время на сборы на 40 % — данные дизайнеров вчера в 18:03
Вещи перестают прятаться: формула идеального порядка от дизайнера California Closets

Как за один уикенд превратить переполненный шкаф в удобную систему: три шага от эксперта, которые избавят от хаоса и помогут дышать свободнее.

Читать полностью » Системный подход к хранению позволяет сократить время готовки и уборки на треть вчера в 16:53
Каждый сантиметр на счету: как заставить маленькую кухню работать как профессиональную

Как заставить мини-кухню работать на вас: система из 23 приёмов — от «ленивых» поворотных подносов до умной вертикали — без хаоса на столешницах и лишних покупок.

Читать полностью »

Новости
Еда
Намазка из сельди с морковью: добавил плавленый сыр — результат вау, это вам не магазинная паста
УрФО
К 2028 году средняя зарплата в Тюменской области может вырасти до 116,4 тысячи рублей
Садоводство
Поливала цветы как обычно — и не понимала, почему они чахнут: метод, чтобы растения не гнили и не вяли
Авто и мото
Менял шины как обычно — и едва не попал в беду: оказалось, всё делал неправильно
Культура и шоу-бизнес
"Сумерки" уже надоели? Эти 5 сериалов с оборотнями и ведьмами заставят сердце биться чаще
Садоводство
Осенью делаю всего одно действие — и розы переживают зиму без потерь
Авто и мото
Решил починить машину самостоятельное — и попал на крупные траты: теперь боюсь открывать капот
Красота и здоровье
Сдал обычный анализ крови — и врач сказал, что мозг стареет на 3 года быстрее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet