Футбольные фанаты приветствуют свою команду
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 5:53

Будущее спортивных арен уже здесь: технология превращает смартфон в портал к самому сердцу матча

ИИ и 5G обеспечили стабильную трансляцию матчей для фанатов — BBC

Стадионы по всему миру давно стараются справиться с проблемой перегруженных сетей, из-за которых мобильная связь становится практически бесполезной во время крупных матчей. Теперь исследователи представили технологию, которая может полностью изменить то, как зрители наблюдают за игрой в реальном времени. Комбинируя искусственный интеллект и 5G, разработчики создали инструмент, который обеспечивает стабильное подключение даже при тысячах одновременных запросов. Об этом сообщает BBC.

Прорыв, который может изменить футбольные трансляции

Команда Бристольского университета совместно с ИИ-экспертами Madevo и сетевыми специалистами Weaver Labs впервые в Великобритании представила платформу, способную обеспечить болельщикам надёжный доступ к видеосигналу и цифровым сервисам во время матча. Стадион в Милтон-Кинсе стал площадкой для первых масштабных испытаний, и результаты оказались значительно выше ожиданий.

По словам исследователей, проект изначально задумывался как способ решить давнюю проблему больших спортивных арен: когда тысячи людей одновременно пытаются подключиться к сети, оборудование перестаёт справляться, а болельщики не могут открыть видео, обновить статистику или даже отправить сообщение.

"Нам не терпится увидеть, как эти технологии могут кардинально изменить наше восприятие живых выступлений", — сказала профессор Димитра Симеониду из Бристольского университета.

Комплексные тесты показали, что использование совместной работы ИИ и 5G позволяет прогнозировать нагрузку, распределять ресурсы и обеспечивать каждому пользователю качественный доступ. Разработчики называют это новым уровнем взаимодействия с прямыми трансляциями.

Почему стадионы не справляются с нагрузкой

Болельщики привыкли к тому, что на массовых мероприятиях мобильная связь работает нестабильно. На футбольных матчах, где десятки тысяч зрителей одновременно пытаются загрузить видеоповторы, поделиться впечатлениями или посмотреть статистику игроков, сеть перегружается буквально в первые минуты встречи. Именно поэтому даже крупные спортивные клубы не всегда могли предложить фанатам качественный цифровой сервис.

Разработанная технология оптимизирует распределение пропускной способности, учитывая в реальном времени пиковые запросы. Университетская лаборатория Smart Internet Lab, участвовавшая в проекте, подчёркивает, что новая система способна масштабироваться под любые объёмы подключений.

"Для футбольных клубов эта технология может стать настоящим прорывом. Это нововведение может превратить традиционные спортивные площадки в стадионы с полным набором интеллектуальных функций", — заявили в университете.

Особенность технологии в том, что она постоянно анализирует активность пользователей и заранее перераспределяет ресурсы, предотвращая перегрузку. В отличие от классических сетей, где реагирование происходит с задержкой, этот подход обеспечивает стабильный доступ даже в моменты максимальной активности.

Испытания показали: сигнал остаётся стабильным даже при высокой нагрузке

В ходе недавних тестов исследователи заявили, что болельщики смогли транслировать несколько прямых видеопотоков высокого качества на свои смартфоны, используя всего одно касание экрана. Это подтверждает, что система способна выдерживать интенсивную передачу данных, оставаясь устойчивой.

Кроме видеопотоков, приложение предоставляет функции, недоступные ранее в режиме реального времени. Среди них — мгновенная статистика игроков, возможность следить за закулисной съёмкой и интерактивная навигация по очередям на стадионе. Для крупных арен, где сложно обеспечить точные указатели и маршруты, такая навигация становится особенно актуальной.

Профессор Симеониду отмечает, что платформа способна изменить представление о том, каким может быть цифровой сервис для болельщиков.

"Благодаря возможностям трансляции 5G приложение представляет собой экономичную альтернативу традиционным сотовым решениям, что особенно важно для крупных спортивных объектов, где мобильная связь часто бывает ненадёжной", — говорит Симеониду.

Как ИИ и 5G работают вместе: технологические особенности

Ключевое отличие новой разработки — сочетание искусственного интеллекта, способного прогнозировать поведение сети, и инфраструктуры 5G, обеспечивающей высокую скорость и малую задержку. ИИ анализирует активность пользователей, определяет наиболее нагруженные зоны стадиона и распределяет ресурсы так, чтобы снизить нагрузку на сеть.

5G в свою очередь обеспечивает устойчивый канал передачи данных, позволяя каждому зрителю получать высококачественный видеосигнал и использовать интерактивные функции без задержек. В результате фанаты получают возможность наблюдать за игрой с нового ракурса и улучшенным уровнем вовлечённости.

По словам разработчиков, технология пригодится не только на стадионах. Она может быть полезной на музыкальных фестивалях, выставках, публичных мероприятиях и крупных конференциях, где также наблюдается высокая плотность пользователей.

Сравнение: традиционная мобильная сеть и интегрированная система ИИ+5G

Обычная мобильная сеть на стадионах функционирует в условиях экстремальной нагрузки. Большинство подключений идёт к одной точке доступа, и возможности оборудования просто не хватает для всех. Это приводит к потерям пакетов, низкой скорости и задержкам.

Интегрированная система ИИ+5G использует ряд преимуществ: анализирует поведение пользователей, распределяет ресурсы в реальном времени и масштабируется под изменяющуюся нагрузку. В результате пользователи получают стабильный сигнал и высокое качество трансляций даже в пиковые моменты.

Плюсы и минусы внедрения технологии ИИ+5G

Для оценки перспектив важно учитывать практические особенности нового решения. Ниже приведены ключевые преимущества и ограничения, которые описывают разработчики и участники тестирования.

Плюсы:

  • стабильный сигнал при большой нагрузке;

  • возможность передачи нескольких видеопотоков;

  • доступ к статистике и интерактивным функциям;

  • повышение качества работы стадионов.

Минусы:

  • необходимость модернизации инфраструктуры;

  • потребность в обучении персонала;

  • зависимость от качества покрытия 5G;

  • возможное подорожание оборудования.

Популярные вопросы о новой технологии для стадионов

1. Можно ли использовать технологию на небольших аренах?
Да, она масштабируется и подходит для объектов разного размера.

2. Что лучше: классическая мобильная связь или система ИИ+5G?
Для массовых мероприятий интегрированная система работает намного стабильнее.

3. Сколько стоит внедрение таких решений?
Стоимость зависит от размера арены и состояния оборудования, но разработчики подчёркивают, что технология экономичнее традиционных решений в долгосрочной перспективе.

