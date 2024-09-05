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Стадион "Флуминенсе" будет носить имя Марсело

"Флуминенсе" переименует стадион в честь Марсело

Стадион академии "Флуминенсе" будет носить имя игрока Марсело Виейра.

Он будет называться футбольное поле имени Марсело.

Клуб таким образом решил порадовать звездного воспитанника. Бразилец начинал карьеру именно там до переезда в Мадрид.

Сам Марсело тронут этим решением руководства академии. Футболист дала пообещал почаще заглядывать на мастер-классы.

Марсело Виейра — бразильский футболист, защитник клуба "Флуминенсе". Бывший капитан клуба "Реал Мадрид". Также он выступал за национальную сборную Бразилии.

Фото:commons.wikimedia.org/Editor1722 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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