Обычные ветки превращают квартиру в зимний оазис: этот бесплатный приём меняет интерьер за один вечер

Зелени в городской квартире зимой не хватает почти физически. Интерьер становится сухим и плоским, а привычные декоративные приёмы перестают работать. О том, как вернуть дому ощущение природной среды, рассказала дизайнер интерьера и декоратор Юлия Быкова в беседе с MosTimes.

Ветки как простой способ оживить пространство

По словам специалиста, одним из самых доступных и выразительных решений остаются природные детали. Особенно уместны они в холодный сезон, когда за окном мало красок, а в помещении хочется сохранить естественность. В этом контексте ветки оказываются не временным компромиссом, а полноценным декоративным элементом.

"Самое простое это веточки. Необязательно с простых деревьев вроде берёзы или липы. Это может быть что-то симпатичное, с маленькими шишечками, их может найти каждая хозяйка в ближайшем лесу, в лесопарке или даже возле дома. Они всегда смотрятся красиво, если мы говорим про зимний период, когда еще без листочков деревья", — рассказала дизайнер.

Она обращает внимание, что такие композиции не требуют серьёзных затрат и сложного ухода. При этом правильно подобранные ветви добавляют фактуры, создают игру линий и делают интерьер менее формальным.

Стабилизированные растения как долговечный тренд

Отдельно Быкова выделяет стабилизированные растения. Речь идёт о живых цветах и других представителях флоры, прошедших обработку специальным раствором. Благодаря этому они надолго сохраняют внешний вид и не требуют привычного ухода, оставаясь при этом натуральными.

Декоратор называет их удобной альтернативой как свежим букетам, так и сухим композициям. По её словам, такие растения способны сохранять привлекательность годами, а их стоимость остаётся доступной.

"Они имеют такой приятный запах, особенно, эвкалипт. Ветки корилуса можно. Стоят вменяемых денег и простоять могут года три. Год точно простоят", — отметила Юлия Быкова.

Камни вне городского контекста

К использованию камней в жилом пространстве Быкова относится с осторожностью. Она признаётся, что не видит удачных сценариев их размещения в обычной квартире. По её мнению, этот приём сложнее вписать в повседневную среду без ощущения декоративной перегруженности.

Подводя наблюдения за последним годом, дизайнер отмечает, что природа не предложила принципиально новых решений. Поэтому главным актуальным направлением она считает именно стабилизированные растения — как практичный и долговечный способ добавить интерьеру уюта без радикальных изменений.