Безопасность дома важнее выгоды: в Петербурге вводят соразмерные штрафы за переустройство

В Санкт-Петербурге планируют кратно поднять финансовую ответственность за несанкционированные изменения в конструкциях жилых и нежилых помещений. Соответствующее предложение было вынесено на рассмотрение профильной комиссии Законодательного собрания города 6 апреля. Инициаторы рассчитывают, что корректировка системы штрафов поможет оградить собственников многоквартирных домов от рисков, связанных с сомнительными строительными проектами. В основе документа лежит переход от фиксированных сумм к процентной ставке от кадастровой стоимости недвижимости.

Причины изменений

Комиссия по городскому хозяйству Законодательного собрания разработала данную инициативу для борьбы с недобросовестным ведением бизнеса в жилом секторе. По мнению авторов законопроекта, существующие меры не останавливают владельцев помещений, нарушающих общедомовые нормы эксплуатации. Целью предлагаемых правок заявлена защита прав всех собственников имущества, проживающих в одном многоквартирном доме.

Председатель комиссии Александр Ходосок подчеркнул, что стены и перекрытия здания представляют собой единую инженерную конструкцию. Безопасность и прочность жилых объектов рассчитываются при проектировании дома, и любые вмешательства без согласования могут нарушить целостность несущих элементов. Статус объекта не должен становиться поводом для игнорирования строительных норм и правил безопасности.

Текущая ситуация и риски

В настоящее время законодательство предусматривает фиксированные штрафы за незаконную перепланировку, которые кажутся невысокими на фоне инвестиций в переустройство. Физические лица за подобные действия рискуют отдать от 2 до 2,5 тысяч рублей, а должностные лица — в пределах 4-5 тысяч рублей. Подобные санкции практически не сдерживают предприимчивых владельцев, делающих выбор в пользу незаконных строительных решений.

Особую тревогу властей вызывают коммерческие проекты, ориентированные на создание множества мелких студий из одной большой квартиры. Для бизнеса санкции в размере 40-50 тысяч рублей за организацию таких пространств являются незначительными издержками, которые окупаются быстро и без особого труда. Именно это несоответствие масштаба выгоды и наказания заставило экспертов пересмотреть подходы к штрафным санкциям.

Такая практика превращения жилых площадей в массу тесных помещений несет прямую угрозу коммуникациям дома. Вентиляция, электрические сети и водоснабжение рассчитаны на определенную нагрузку, превышение которой чревато аварийными ситуациями. Попытки изменить конфигурацию помещений ради сиюминутной прибыли игнорируют физическую ограниченность ресурсов жилого фонда.

Новый расчет штрафов

Документ предлагает кардинально изменить метод начисления штрафов через привязку к кадастровой стоимости объекта. Для граждан размер взыскания может составить от 0,5% до 1% от этой стоимости, для должностных лиц — от 1% до 1,5%. Юридические лица столкнутся с более серьезными показателями — от 1,5% до 2% от кадастровой оценки помещения.

Для бизнеса вводится важный защитный барьер, предотвращающий чрезмерное снижение размера наказания при низкой оценке недвижимости. Согласно тексту законопроекта, минимальный штраф для юридических лиц не может быть менее 100 тысяч рублей. Это решение нацелено на то, чтобы сделать незаконную переработку жилых помещений экономически бессмысленной и крайне рискованной для инвесторов.

Введение таких коэффициентов должно обеспечить соразмерность наказания рыночной стоимости собственности. Власти полагают, что такой подход заставит владельцев бизнеса ответственно подходить к проектированию и согласованию всех строительных работ. Изменения призваны сделать процесс адаптации помещений прозрачным и безопасным, исключив стихийные переделки.