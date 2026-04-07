Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
перепланировка
перепланировка
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 17:08

Безопасность дома важнее выгоды: в Петербурге вводят соразмерные штрафы за переустройство

В Санкт-Петербурге планируют кратно поднять финансовую ответственность за несанкционированные изменения в конструкциях жилых и нежилых помещений. Соответствующее предложение было вынесено на рассмотрение профильной комиссии Законодательного собрания города 6 апреля. Инициаторы рассчитывают, что корректировка системы штрафов поможет оградить собственников многоквартирных домов от рисков, связанных с сомнительными строительными проектами. В основе документа лежит переход от фиксированных сумм к процентной ставке от кадастровой стоимости недвижимости.

Причины изменений

Комиссия по городскому хозяйству Законодательного собрания разработала данную инициативу для борьбы с недобросовестным ведением бизнеса в жилом секторе. По мнению авторов законопроекта, существующие меры не останавливают владельцев помещений, нарушающих общедомовые нормы эксплуатации. Целью предлагаемых правок заявлена защита прав всех собственников имущества, проживающих в одном многоквартирном доме.

Председатель комиссии Александр Ходосок подчеркнул, что стены и перекрытия здания представляют собой единую инженерную конструкцию. Безопасность и прочность жилых объектов рассчитываются при проектировании дома, и любые вмешательства без согласования могут нарушить целостность несущих элементов. Статус объекта не должен становиться поводом для игнорирования строительных норм и правил безопасности.

Текущая ситуация и риски

В настоящее время законодательство предусматривает фиксированные штрафы за незаконную перепланировку, которые кажутся невысокими на фоне инвестиций в переустройство. Физические лица за подобные действия рискуют отдать от 2 до 2,5 тысяч рублей, а должностные лица — в пределах 4-5 тысяч рублей. Подобные санкции практически не сдерживают предприимчивых владельцев, делающих выбор в пользу незаконных строительных решений.

Особую тревогу властей вызывают коммерческие проекты, ориентированные на создание множества мелких студий из одной большой квартиры. Для бизнеса санкции в размере 40-50 тысяч рублей за организацию таких пространств являются незначительными издержками, которые окупаются быстро и без особого труда. Именно это несоответствие масштаба выгоды и наказания заставило экспертов пересмотреть подходы к штрафным санкциям.

Такая практика превращения жилых площадей в массу тесных помещений несет прямую угрозу коммуникациям дома. Вентиляция, электрические сети и водоснабжение рассчитаны на определенную нагрузку, превышение которой чревато аварийными ситуациями. Попытки изменить конфигурацию помещений ради сиюминутной прибыли игнорируют физическую ограниченность ресурсов жилого фонда.

Новый расчет штрафов

Документ предлагает кардинально изменить метод начисления штрафов через привязку к кадастровой стоимости объекта. Для граждан размер взыскания может составить от 0,5% до 1% от этой стоимости, для должностных лиц — от 1% до 1,5%. Юридические лица столкнутся с более серьезными показателями — от 1,5% до 2% от кадастровой оценки помещения.

Для бизнеса вводится важный защитный барьер, предотвращающий чрезмерное снижение размера наказания при низкой оценке недвижимости. Согласно тексту законопроекта, минимальный штраф для юридических лиц не может быть менее 100 тысяч рублей. Это решение нацелено на то, чтобы сделать незаконную переработку жилых помещений экономически бессмысленной и крайне рискованной для инвесторов.

Введение таких коэффициентов должно обеспечить соразмерность наказания рыночной стоимости собственности. Власти полагают, что такой подход заставит владельцев бизнеса ответственно подходить к проектированию и согласованию всех строительных работ. Изменения призваны сделать процесс адаптации помещений прозрачным и безопасным, исключив стихийные переделки.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Двигатель прогресса или порок: архангельские горожане чаще других находят у себя черты Обломова вчера в 16:44

Исследование выявило неожиданную связь между должностным окладом и готовностью горожан честно сознаться в недостатке рвения к выполнению своих обязанностей.

Читать полностью » Лед начинает плавиться в прямом смысле: Архангельск открывает двери для мощного партнера вчера в 16:43

В Архангельске стартовал амбициозный проект, способный развернуть глобальные транспортные потоки и кардинально преобразить возможности северного региона.

Читать полностью » Творог как основа для пасхальной выпечки: республика Коми разрушила мифы о жирности и свежести вчера в 16:39

Подготовка к весенним праздникам скрывает неожиданные риски в продуктовых корзинах из-за нюансов маркировки и неявных повреждений привычных ингредиентов.

Читать полностью » Север раскалился добела: температурная чехарда в Коми побила сразу девять вековых рекордов тепла вчера в 16:29

Северный регион столкнулся с беспрецедентной серией климатических рекордов, но внезапная смена атмосферных фронтов готовит жителям резкое возвращение к зиме.

Читать полностью » Любимые бренды на грани исчезновения: петербургский гигант пищепрома признал финансовое бессилие вчера в 16:26

Известный производитель масла и маргарина, снабжавший федеральные торговые сети, столкнулся с невозможностью покрыть многомиллионные долги.

Читать полностью » Смена городского караула — Лахта превращается из офисного гетто в полноценный интеллектуальный мир вчера в 16:26

Известный хранитель истории предложил радикальный план по созданию альтернативного центра города, где современные башни встретятся с триумфальным монументом.

Читать полностью » Эхо войны под Псковом могло стать громом: старые находки решили уничтожить прямо в поле вчера в 11:27

В Псковской области спасатели столкнулись с опасным наследством прошлого, которое из-за ветхости механизмов пришлось ликвидировать в особом режиме.

Читать полностью » Бегство от чужих ценностей под крыло Печор: иностранные специалисты меняют Австрию на Псков вчера в 11:25

Западные специалисты с медицинским образованием принимают решение о переезде в один из российских регионов, выбирая духовную общность вместо давления в Европе.

Читать полностью »

Новости
Наука
Человек улетел дальше, чем когда-либо: облет Луны открыл неожиданные возможности
Наука
Космические сигналы из центра планеты: человечество наконец-то расшифровало шум подземного колодца
Красота и здоровье
Праздничный стол может стать ловушкой: обычные краски для яиц превращают белок в ядовитый коктейль
Экономика
Не айтишники и не рабочие: кто неожиданно рискует остаться без работы из-за Telegram
Питомцы
Стены дома лечат или пугают: резкая смена привычек любимца предвещает серьёзные испытания
Красота и здоровье
Интеллектуальная зрелость в деталях: пересмотр ценностей открывает двери, которые раньше были заперты
Общество
Минус балл за списывание: что будет считаться допустимым поведением в школе
УрФО
Детский бонус за трудолюбие: бюджет Курганской области готовит переводы для семей с двумя и более детьми
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet