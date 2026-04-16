Золотые ночи: почему отдых в отелях Петербурга стал стоить дороже столичного уровня

Весенние планы на выходные в Петербурге всё чаще заканчиваются неприятным сюрпризом при оплате гостиничного счёта. Если раньше поездка в город на Неве воспринималась как доступная альтернатива столичному отдыху, то в первом квартале 2026 года расклад сил радикально изменился. Путешественники, привыкшие к демократичным ценникам, сталкиваются с тем, что стоимость ночи в стандартном номере «съедает» бюджет, который ранее закладывался на полноценные развлечения. Статистика эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» подсветила занятный дисбаланс: отели Петербурга стали требовать с постояльцев в среднем 16 654 рубля, в то время как за аналогичное проживание в Москве просят более скромные 11 546 рублей.

«Текущая динамика цен указывает на то, что рынок Северной столицы достиг своего предела по маржинальности. Когда стоимость размещения необоснованно растёт на фоне стагнирующего трафика, мы видим классический пример перегрева. Потребитель начинает сравнивать предложения, и высокие чеки Петербурга становятся проигрышным фактором в глазах туристов. Дальнейшее удержание тарифов на данном уровне может спровоцировать массовый отток аудитории в пользу других российских направлений». Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Ценовой парадокс: почему Петербург дороже Москвы

Ситуация выглядит контринтуитивно, если взглянуть на сухие цифры туристических потоков. В начале года Москва приняла 2 миллиона гостей, тогда как Петербург — лишь 956 тысяч. Обычная логика рынка подсказывает: при меньшем спросе цены должны снижаться для привлечения клиентов. Однако на практике работает обратный механизм, где малая ёмкость рынка заставляет отельеров максимизировать прибыль с каждого отдельного визита.

Подобные метаморфозы с ценниками происходят не только в мегаполисах, ведь осознанное планирование летнего отдыха стало главным трендом года. Туристы стали внимательнее считать деньги, но отельеры Петербурга, кажется, решили идти ва-банк, вынуждая гостей искать альтернативы. В условиях высокой конкуренции ценовые виражи на юге страны также заставляют путешественников внимательнее изучать предложения по всей России.

Тупиковая зона гостиничного рынка

Загрузка отелей в Северной столице замерла в диапазоне 64–66%. Этот показатель удерживается уже три года, что для индустрии является тревожным сигналом стагнации. Рынок словно упёрся в невидимую стену: расширить аудиторию за счёт классического туризма не удаётся, а ценовой порог уже отсекает значительную часть среднего класса.

Инвесторы и управляющие оказались заложниками сложившейся модели. С одной стороны, содержание номерного фонда требует значительных затрат, что вынуждает держать тарифы высокими. С другой — кризис туризма, вынуждающий людей менять привычные маршруты, делает петербургское предложение всё менее привлекательным на фоне других городов.

Строительный бум и пересыщение услугами

Город переживает настоящий строительный бум, который только усугубляет проблему. В 2026 году ожидается ввод в эксплуатацию ещё 7 тысяч номеров. В стадии разработки находятся проекты ещё на 10,7 тысяч апартаментов. При прогнозируемом росте турпотока всего в 3–5%, новые площади рискуют оказаться полупустыми, что лишь усилит борьбу за кошелёк редкого гостя.

Эта нестыковка спроса и предложения напоминает ситуацию, когда ажиотаж на азиатских курортах оставляет туристов без выбора, вынуждая их улетать за границу. Когда на внутреннем рынке предложение растёт быстрее потока людей, это неминуемо ведёт к раздуванию чеков, так как каждый объект старается отбить вложения в строительство.

«Мы видим, как новые форматы размещения в виде апарт-отелей меняют ландшафт исторического центра. Однако высокая концентрация номерного фонда при отсутствии гибкой ценовой политики грозит превратить Петербург в переоценённую локацию. Москве в этом отношении помогает масштаб инфраструктуры, позволяющий демпфировать сезонные колебания цен. Петербургу же предстоит либо снижать амбиции, либо диверсифицировать сервис, иначе отток туристов станет системным». Обозреватель туристических направлений Елена Кузнецова

FAQ

Почему Петербург стал дороже Москвы? Из-за ограниченной ёмкости рынка и попыток отельеров поддержать доходность бизнеса при стагнирующей загрузке номерного фонда.

Стоит ли ждать снижения цен? Эксперты полагают, что рынок входит в фазу стагнации, однако резкое снижение цен маловероятно из-за высокой стоимости содержания недвижимости.

Как изменится конкуренция в 2026 году? С вводом новых объектов конкуренция ужесточится, что может привести к локальным распродажам, но общая динамика пока остаётся сдержанной.

