Депутаты левой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) пропустили выступление Владимира Зеленского в Бундестаге, как видно из кадров трансляции на сайте немецкого парламента.



Партия опубликовала сообщение, в котором сказано, что президент Зеленский участвует в опасной спирали эскалации и рискует возникновением ядерного конфликта с разрушительными последствиями для всей Европы. Это подтверждают его предыдущие прения перед европейскими парламентами.



Поэтому его не следует почитать специальным мероприятием в немецком Бундестаге, так как это не тот критический диалог, который нужен, а символ неосуждающего одобрения его политики. ССВ не может поддержать это.



Партия уже призывала Запад и Киев обратить внимание на сигналы Москвы о возможном прекращении огня и стремлении к мирному урегулированию.



Руководство фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) рекомендовало своим депутатам не присутствовать на выступлении Зеленского."Мы отказываемся слушать оратора в военной форме. Срок полномочий Зеленского истек. Сейчас он занимает пост исключительно как президент войны и попрошайничества. Но Украине сейчас необходим президент мира, готовый вести переговоры", — говорится в заявлении на веб-сайте партии.



Критики обвиняют АдГ и ССВ в связях с Россией. В европейском парламенте АдГ заняла второе место, набрав 15,9% голосов. ССВ получила 6,2% голосов. В день голосования Вагенкнехт вновь раскритиковала политику поставок оружия в Киев и призвала к дипломатическому урегулированию конфликта.



Зеленский 11 июня прибыл в Берлин для участия в конференции по восстановлению Украины.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)