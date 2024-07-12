Опубликованы первые подробности о крушении SSJ-100 в районе города Коломна в Московской области. По последним данным, на борту находились только трое членов экипажа, они погибли.
Как сообщается, воздушное судно принадлежано авиакомпании "Газпромавиа". Предварительно, полёт был тестовый, борт обкатывали после ремонта — с площадки Луховицкого авиационного завода. Самолёт летел во аэропорт "Внуково".
Первый полёт этот борт выполнил в декабре 2014 года. У него 90 мест эконом-класса, он использовался в том числе для перевозки пассажиров на вахты. Последний зафиксированный полёт Superjet выполнял 26 апреля — он летел из Иркутска в московский регион, отмечает Telegram-канал "Осторожно, новости".
Падение самолета подтвердили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет совместно со специалистами Росавиации.
Фото: Telegram-канал "Авиаторщина"
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