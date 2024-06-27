Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.06.2024 : 84,964
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.06.2024 : 90,9874
Первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут без журналистов
  1. Главная
  2. Мир
  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:08

Первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут без журналистов

Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа пройдут без зрителей и репортеров в студии.

Ассоциация журналистов Белого дома отметила, что такая практика не является стандартной, и попросила допустить хотя бы одного представителя прессы.

Ассоциация заявила, что дебаты будут проходить без присутствия аудитории, и что правилами предусмотрено выключение микрофонов кандидатов. Журналисты выразили обеспокоенность тем, как это будет работать на практике, отмечая, что представитель прессы должен наблюдать за происходящим, когда микрофоны выключены, а кандидаты не находятся в кадре.

Ассоциация надеется, что организующий дебаты телеканал позволит хотя бы одному журналисту пула присутствовать в помещении, где будут проходить дебаты. На данный момент разрешение на присутствие получили только телеоператоры и фотографы, в то время как журналист из печатного издания сможет войти лишь в перерыве для оценки обстановки.

Фото:flickr.com/Gage Skidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

Кабулов: Запад попытается вмешаться в выборы президента Ирана

Кабулов: Запад попытается вмешаться в выборы президента Ирана

Кабулов высказал мнение о том, что страны Запада продолжают вмешиваться в ﻿выборы президента Ирана через свою агентуру, однако пока не достигают успеха.

Читать полностью
Генсек ООН назвал Россию фундаментальной основой работы организации

Генсек ООН назвал Россию фундаментальной основой работы организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в деятельности организации.

Читать полностью

Общество

Бобылёв назвал актуальные направления для туризма россиян

Бобылёв назвал актуальные направления для туризма россиян

У россиян остались остались традиционные направления для туризма, но отдых лучше бронировать заранее, чем надеяться на "горящие путевки" - заявил в интервью журналисту портала Newsinfo Бобылёв Роман, эксперт Общественной палаты РФ по туризму.

Читать полностью
Журавлев: надо обязать мигрантов поддерживать СВО для нахождения в России

Журавлев: надо обязать мигрантов поддерживать СВО для нахождения в России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция ЛДПР) сообщил, что внёс изменения в законопроект, который касается миграционного режима высылки. Согласно новому закону, приезжие должны будут поддерживать СВО. Об этом он информировал РИА Новости.

Читать полностью

Новости