Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа пройдут без зрителей и репортеров в студии.
Ассоциация журналистов Белого дома отметила, что такая практика не является стандартной, и попросила допустить хотя бы одного представителя прессы.
Ассоциация заявила, что дебаты будут проходить без присутствия аудитории, и что правилами предусмотрено выключение микрофонов кандидатов. Журналисты выразили обеспокоенность тем, как это будет работать на практике, отмечая, что представитель прессы должен наблюдать за происходящим, когда микрофоны выключены, а кандидаты не находятся в кадре.
Ассоциация надеется, что организующий дебаты телеканал позволит хотя бы одному журналисту пула присутствовать в помещении, где будут проходить дебаты. На данный момент разрешение на присутствие получили только телеоператоры и фотографы, в то время как журналист из печатного издания сможет войти лишь в перерыве для оценки обстановки.
Фото:flickr.com/Gage Skidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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