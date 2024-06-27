США возобновят передачу авиабомб Израилю, поставки которых были заморожены в апреле из-за опасений по поводу военной операции в Рафахе, сообщает портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники.

В мае президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что в случае вторжения Израиля в Рафах на юге сектора Газы США прекратят поставки артиллерийских снарядов, авиабомб и другого наступательного оружия.

По данным Axios, прекращение поставок затронуло партию авиабомб весом 500 и 2000 фунтов (227 и 908 килограммов).

После переговоров в Вашингтоне на этой неделе США и Израиль смогли решить некоторые проблемы, которые задерживали поставки американского оружия в Израиль.

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