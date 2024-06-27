Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.06.2024 : 84,964
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.06.2024 : 90,9874
Axios: США разморозят поставки Израилю авиабомб
  1. Главная
  2. Мир
  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 0:59

Axios: США разморозят поставки Израилю авиабомб

США возобновят передачу авиабомб Израилю, поставки которых были заморожены в апреле из-за опасений по поводу военной операции в Рафахе, сообщает портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники.

В мае президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что в случае вторжения Израиля в Рафах на юге сектора Газы США прекратят поставки артиллерийских снарядов, авиабомб и другого наступательного оружия.

По данным Axios, прекращение поставок затронуло партию авиабомб весом 500 и 2000 фунтов (227 и 908 килограммов).

После переговоров в Вашингтоне на этой неделе США и Израиль смогли решить некоторые проблемы, которые задерживали поставки американского оружия в Израиль.

Фото:picasaweb.google.com/Евгений Пурель(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Кабулов: Запад попытается вмешаться в выборы президента Ирана

Кабулов: Запад попытается вмешаться в выборы президента Ирана

Кабулов высказал мнение о том, что страны Запада продолжают вмешиваться в ﻿выборы президента Ирана через свою агентуру, однако пока не достигают успеха.

Читать полностью
Генсек ООН назвал Россию фундаментальной основой работы организации

Генсек ООН назвал Россию фундаментальной основой работы организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в деятельности организации.

Читать полностью

Общество

Бобылёв назвал актуальные направления для туризма россиян

Бобылёв назвал актуальные направления для туризма россиян

У россиян остались остались традиционные направления для туризма, но отдых лучше бронировать заранее, чем надеяться на "горящие путевки" - заявил в интервью журналисту портала Newsinfo Бобылёв Роман, эксперт Общественной палаты РФ по туризму.

Читать полностью
Журавлев: надо обязать мигрантов поддерживать СВО для нахождения в России

Журавлев: надо обязать мигрантов поддерживать СВО для нахождения в России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция ЛДПР) сообщил, что внёс изменения в законопроект, который касается миграционного режима высылки. Согласно новому закону, приезжие должны будут поддерживать СВО. Об этом он информировал РИА Новости.

Читать полностью

Новости