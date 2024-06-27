Телеканал NBC News сообщает, что ВС США перемещают свои силы ближе к Ливану и Израилю для возможной эвакуации граждан в случае эскалации конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".

По информации источников, Пентагон предпринимает эти меры, чтобы быть готовым к эвакуации американских граждан на фоне усиления противостояния между Израилем и "Хезболлах".

Кроме того, по данным источников телеканала, США ведут переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке для координации потенциальной эвакуации и возможных коалиционных военных операций.

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