Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.06.2024 : 84,964
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.06.2024 : 90,9874
NBC: США перемещают силы к Израилю и Ливану
  1. Главная
  2. Мир
  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 0:36

NBC: США перемещают силы к Израилю и Ливану

Телеканал NBC News сообщает, что ВС США перемещают свои силы ближе к Ливану и Израилю для возможной эвакуации граждан в случае эскалации конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".

По информации источников, Пентагон предпринимает эти меры, чтобы быть готовым к эвакуации американских граждан на фоне усиления противостояния между Израилем и "Хезболлах".

Кроме того, по данным источников телеканала, США ведут переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке для координации потенциальной эвакуации и возможных коалиционных военных операций.

Фото: flickr.com/DVIDSHUB(Creative Commons CC0 License)

Мир

RUSI: Западу необходимо изменить подход для ослабления российского ВПК

RUSI: Западу необходимо изменить подход для ослабления российского ВПК

Западу необходимо пересмотреть свои текущие стратегии, чтобы найти способы ослабить российский военно-промышленный комплекс (ВПК).

Читать полностью
Антонов: США пытаются спровоцировать разлад между представителями различных религий в РФ

Антонов: США пытаются спровоцировать разлад между представителями различных религий в РФ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон безуспешно пытается дестабилизировать сит﻿уацию в РФ.

Читать полностью

Общество

Бобылёв назвал актуальные направления для туризма россиян

Бобылёв назвал актуальные направления для туризма россиян

У россиян остались остались традиционные направления для туризма, но отдых лучше бронировать заранее, чем надеяться на "горящие путевки" - заявил в интервью журналисту портала Newsinfo Бобылёв Роман, эксперт Общественной палаты РФ по туризму.

Читать полностью
Журавлев: надо обязать мигрантов поддерживать СВО для нахождения в России

Журавлев: надо обязать мигрантов поддерживать СВО для нахождения в России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция ЛДПР) сообщил, что внёс изменения в законопроект, который касается миграционного режима высылки. Согласно новому закону, приезжие должны будут поддерживать СВО. Об этом он информировал РИА Новости.

Читать полностью

Новости