Министр обороны КНДР Кан Сун Нама заявил, что США являются главным спонсором терроризма, комментируя удары Киева по Крыму американскими ракетами ATACMS, сообщает ТАСС.
От лица Северной Кореи он выразил соболезнования родственникам погибших при ударе Украины по Севастополю. Министр решительно осудил удар по российской территории и жестокое злодеяние против человечности, которому, по его словам, не может быть оправдания.
Он также подчеркнул, что США несут ответственность за эти действия.
Кан Сун Нама напомнил, что ракеты были произведены в Соединенных Штатах, а ударные координаты были установлены американскими военными экспертами. Он осудил США, подчеркнув, что их роль в украинском конфликте стала более очевидной, и назвал их главным государством-спонсором терроризма.
Фото:kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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