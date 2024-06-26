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Белый дом больше не будет просить деньги для Украины у Конгресса
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:31

Белый дом больше не будет просить деньги для Украины у Конгресса

Администрация Соединенных Штатов не планирует больше обращаться к Конгрессу за дополнительной крупной помощью для Украины, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Он отметил, что украинским властям необходимо уметь самостоятельно производить и приобретать необходимое вооружение, а также поддерживать свою экономику в рабочем состоянии.

О'Брайен добавил, что Белый дом стремится избежать повторных запросов на выделение дополнительных средств Киеву из американского бюджета и призывает искать новые источники финансирования для Украины.

Фото:flickr.com/The White House(Creative Commons CC0 License)

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