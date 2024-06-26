Администрация Соединенных Штатов не планирует больше обращаться к Конгрессу за дополнительной крупной помощью для Украины, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Он отметил, что украинским властям необходимо уметь самостоятельно производить и приобретать необходимое вооружение, а также поддерживать свою экономику в рабочем состоянии.

О'Брайен добавил, что Белый дом стремится избежать повторных запросов на выделение дополнительных средств Киеву из американского бюджета и призывает искать новые источники финансирования для Украины.

Фото:flickr.com/The White House(Creative Commons CC0 License)