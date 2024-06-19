Американские политики и чиновники не видят путей для прекращения боевых действий в Газе, сообщает Politico, ссылаясь на свои источники.

Собеседники издания отметили, что президент США Джо Байден выражает сомнения относительно возможности мирного разрешения конфликта между Израилем и ХАМАС.

Вашингтон предпринимает усилия, чтобы убедить стороны достигнуть компромисса, но на данный момент переговоры приостановлены.

Ранее президент Байден признал, что сомневается в шансах на достижение перемирия в Газе, хотя он и продолжает надеяться на это.

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