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Politico: США не видят пути к завершению конфликта в Газе
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:28

Politico: США не видят пути к завершению конфликта в Газе

Американские политики и чиновники не видят путей для прекращения боевых действий в Газе, сообщает Politico, ссылаясь на свои источники.

Собеседники издания отметили, что президент США Джо Байден выражает сомнения относительно возможности мирного разрешения конфликта между Израилем и ХАМАС.

Вашингтон предпринимает усилия, чтобы убедить стороны достигнуть компромисса, но на данный момент переговоры приостановлены.

Ранее президент Байден признал, что сомневается в шансах на достижение перемирия в Газе, хотя он и продолжает надеяться на это.

Фото:commons.wikimedia.org/WAFA(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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