Американские политики и чиновники не видят путей для прекращения боевых действий в Газе, сообщает Politico, ссылаясь на свои источники.
Собеседники издания отметили, что президент США Джо Байден выражает сомнения относительно возможности мирного разрешения конфликта между Израилем и ХАМАС.
Вашингтон предпринимает усилия, чтобы убедить стороны достигнуть компромисса, но на данный момент переговоры приостановлены.
Ранее президент Байден признал, что сомневается в шансах на достижение перемирия в Газе, хотя он и продолжает надеяться на это.
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